José Rojo, Pacheta: «Hay que convertir la responsabilidad en ilusión»

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche, se mostró ayer muy sosegado y con la idea fija de que su equipo está preparado para lograr un buen resultado ante Sporting B mañana, a partir de las 19 horas. El burgalés afirmó que su Elche es ahora mejor que hace dos semanas, cuando comenzaron las eliminatorias de la fase de ascenso frente al Real Murcia, por lo que lo ve más preparado para afrontar el duelo ante el filial del Sporting de Gijón. «Somos el Elche y ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Tenemos esas sensaciones pero hay que demostrarlo», indicó el técnico, quien añadió que su equipo tiene argumentos para «volver a pasar» el segundo cruce.

«Al habernos clasificado antes, hemos podido manejar los minutos de los jugadores. No hemos llegado con la gente excesivamente cansada ni decaída. El Sporting B te exige mucho, pero no tenemos miedo a este aspecto porque disponemos de fondo de armario. Los cambios hasta ahora han funcionado muy bien. El banquillo soluciona muchísimos partidos», añadió el preparador burgalés antes de dejar claro que «el debate de la ilusión no existe y tampoco va ser determinante. Si en estos momentos no estamos ilusionados entonces ya no eres nada. Van a estar todos muy activos en intensidad, ilusión y concentración».

Espera un partido «similar» al del Real Murcia, aunque con un Elche «con más posesión. Si estamos precisos, sufrirá el Sporting B. Si no es así, sufriremos nosotros. La clave está en el balón. Aquel que mejor lo trate tendrá muchas más posibilidades.

«Es un rival que en el ida y vuelta hace daño», comentó Pacheta, quien destacó que si el Sporting B ha quedado segundo «es por algo». «Son duros en la estrategia y hay que tener cuidado con las pérdidas de balón», añadió antes de admitir que su equipo tiene «más necesidad y obligación de ascender» que el contrincante, aunque precisó que es algo que están convirtiendo en «ilusión».

Insistió en la idea de que «en Elche vas a comprar el pan y te dicen que hay que ganar. Esa necesidad y urgencia de ascender hay que convertirla en ilusión porque lo que se hace con ilusión se hace con mucha más alegría. No está reñida esa necesidad con el disfrute. Me emociona ver las colas de aficionados y cuando salgamos al campo, como dijo hace poco Michael Robinson en una entrevista, hay que tener la sensación de que les amamos como ellos nos aman a nosotros», indicó.

El Martínez Valero vivirá un gran ambiente, por encima de los quince mil espectadores, una situación que, dijo Pacheta, el Elche «debe saber manejar. Es una responsabilidad para nosotros. Nos supone un puntito más en el estado de alerta y activación», añadió.

«Los filiales son otra cosa y como tengan un día inspirado te pueden hacer sufrir como perros, pero veo al equipo alerta», subrayó Pacheta, quien se quejó de nuevo de que la reglamentación que rige la promoción de ascenso sea poco precisa cuando se trata de filiales.