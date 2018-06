Todos a empujar

La plantilla del Elche ya está preparada para el encuentro de ida de la segunda eliminatoria del "playoff" de ascenso a Segunda División que le enfrentará este domingo, a partir de las siete de la tarde, en el estadio Martínez Valero, al Sporting de Gijón B.

Los futbolistas franjiverdes han realizado esta mañana el último entrenamiento, a puerta cerrada, y a su conclusión, el técnico, José Rojo "Pacheta" ha dado la lista de convocados. El técnico franjiverdes ha repetido la experiencia de los dos partidos de la eliminatoria frente al Real Murcia y ha decidido convocar a toda la plantilla, incluso al lesionado Corozo y a Edu Albacar; y a los canteranos Javi López y Molina.

La intención del preparador burgalés con esta dedicisión es que el vestuario esté más unido que nunca en este momento crucial de la temporada y que todos empujen y aporten su grano de arena en un momento en el que el club ilicitano se juega su futuro deportivo y económico. Pacheta no tiene bajas para este encuentro. No hay ni lesionados, ni sancionados, por lo que tendrá que realizar hasta cinco descartes, aunque dos de ellos serán los canteranos Javi López y Molina.

En cuanto al once inicial no se esperan grandes cambios con respecto al equipo que ha salido inicialmente en los dos envites de la primera eliminatoria frente al Real Murcia. La única duda está en una de las bandas, donde Josan e Iván Sánchez se juegan un puesto. El crevillentino fue titular en la Nueva Condomina y el jienense el pasado domingo en el Martínez Valero. El resto del once titular está claro con José Juan en la portería. Tekio, Gonzalo Verdú, Tekio y Manu formando la línea defensiva. Manuel Sánchez es fijo en el pivote defensivo. Provencio y Javi Flores serán los encargados de organizar el juego. Collantes estará en una banda y en la otra Josan o Iván Sánchez. Sory, salvo sorpresa, continuará siendo la referencia ofensiva por delante de Benja y Nino, que, incialmente, esperarán su oportunidad en el banquillo.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: José Juan y Guille Vallejo

Defensas: Tekio, Gonzalo Verdú, Zotko, Neyder Lozano, Primi, y Manu Rodríguez

Centrocampistas: Jony Ñíguez, Provencio, Manuel Sánchez, Javi Flores y Javi López

Mediapuntas: Iván Calero, Josan, Iván Sánchez, Josan, Lolo Plá y Collantes

Delanteros: Sory Kaba, Benja, Nino y Molina.

Los futbolistas están citados a las cinco y cuarto en el hotel Milenio para desplazarse, en el autocar oficial del equipo, hasta el estadio Martínez Valero, donde será recibido por todo lo alto por la afición franjiverde.