Pacheta: "Ahora somos mejores que hace quince días"

José Rojo, Pacheta, técnico franjiverde, ha afirmado esta mañana que el Elche llega "en buenas condiciones" al duelo del domingo ante el Sporting B en el Martínez Valero (19 horas), partido de ida de la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda. Tras corroborar que el entrenamiento de hoy ha sido "uno de los de más calidad desde que estoy aquí", ha dejado claro que ahora "somos mejores que hace quince días", antes de la primera eliminatoria ante el Real Murcia.

"Al habernos clasificado antes, hemos podido manejar los minutos de los jugadores. No hemos llegado con la gente excesivamente cansada ni decaída. El Sporting B te exige mucho, pero no tenemos miedo a este aspecto porque tenemos fondo de armario. Los cambios hasta ahora han funcionado muy bien. El banquillo soluciona muchísimos partidos", añadió el preparador burgalés antes de dejar claro que "el debate de la ilusión no existe y tampoco va ser determinante. Si en estos momentos no estamos ilusionados entonces ya no eres nada. Van a estar todos muy activos en intensidad, ilusión y concentración. Tenemos que demostrar que somos el Elche".

Pacheta ha confesado que es importante mantener la portería a cero, pero que no le obsesiona porque arriba tienen jugadores con una gran capacidad de desequilibrio. "Es un factor más, pero no podemos tener esta obsesión y que si nos hacen un gol nos hagan daño y nos desmontenb. Hay que sobreponerse en el caso de que te lo hagan e ir a por ellos y el equipo está capacitado. Veo al grupo conectado. No estamos bloqueados, ni colapsados, sino alegres", dijo.

El técnico considera que el equipo "debe saber manejar el hecho de que va a existir mucha gente en la grada animando. Es una responsabilidad para nosotros. Nos supone un puntito más en el estado de alerta y activación".

Espera un partido "similar" al del Real Murcia, aunque con su equipo "con una mayor posesión". Tiene claro que "si estamos precisos, sufrirá el Sporting. Si no es así, sufriremos nosotros. La clave está en el balón. Aquel que mejor lo trate tendrá muchas más posibilidades", explicó Pacheta antes de calificar al filial rojiblanco como un un rival "rápido, pero no con muchas más virtudes que el Villarreal B. Es muy vertical. En la presión tras la pérdida son muy buenos, y ahí te pillan desbordado. Es un equipo tremendamente duro y muy bueno en estrategia".