"No me considero favorito, en todo caso sería el Sporting que terminó segundo"

Josan Ferrández ha sido el jugador del Elche encargado de atender a los medios de comunicación esta mañana. El extremo crevillentino ha asegurado que no se siente favorito, a pasar de que el técnico del Sporting B quiere meter presión poniéndole esa etiqueta al conjunto ilicitano y señalando que su equipo tiene más ilusión.

"No me siento favorito. En todo caso, si hubiese un favorito serían ellos que quedaron segundos en la Liga. Va a ser una eliminatoria muy igualada y disputada", ha comentado el jugador franjiverde que sobre la "posible" mayor ilusión de los jóvenes futbolistas del cuadro asturiano ha indicado que "más ilusión que nosotros no tiene, nosotros tenemos mucho y, como mucho pueden tener la misma".

Sobre el emparejamiento con el Sporting B, Josan ha señalado que "Nos tenía que tocar un rival. Sabemos que son jóvenes y dinámicos y que cuentan con futbolistas rápidos. Vamos a intentar contrarrestarlos sin cambiar nuestro estilo de juego y nuestra seña de identidad, que es lo que nos ha llevado hasta aquí".

El extremo franjiverde considera clave "no encajar goles" en el partido de ida del domingo (19 horas), en el Martínez Valero. "En este tipo de enfrentamientos lo más importante es no encajar goles. Da igual si haces un buen partido aquí si luego haces uno malo allí. Pero es muy importante no recibir ningún gol porque si nosotros marcamos allí valdría doble".

Josan preferiría disputar el choque de vuelta en el estadio de El Molinón en lugar de en la Ciudad Deportiva de Mareo. "El Molinón sería un escenario más parecido a nuestro campo y nos vendría mejor para desarrollar nuestro juego".

El jugador crevillentino espera un gran ambiente el domingo en el Martínez Valero. "Siempre es bueno que la afición venga apoyarnos como lo está haciendo hasta ahora. En el campo lo sentimos y cuando más gente venga, mejor".

Al jugadora del Elche no le sorprendió ser suplente en el choque de vuelta frente al Real Murcia porque "tenemos una plantilla amplia y muy buena. Cualquiera que juega, lo hace muy bien. Todos estamos preparados para jugar, incluso se quedan fuera de los 18 convocados compañeros que podrían ser titulares perfectamente".

Josán Ferrández, que logrado ascender a Segunda las tres últimas temporadas con el Huesca, el UCAM de Murcia y el Albacete, considera que haber superado la primera eliminatoria puede quitar presión a la plantilla. "Es muy importante superar la primera ronda porque te quita esa presión. Somos el único equipo que ganó la ida y la vuelta, y eso dice mucho de nosotros. A partir de ahora, hay que coger las cosas buenas que hemos hecho, porque todos somos conscientes de lo que nos jugamos".

La experiencia del extremo en otros "play-offs" le dice que el Elche puede conseguir el ascenso. "Veo al equipo con mucha fuerza y muy capaz de lograrlo. Las tres veces que he ascendido, lo hice como primero de grupo, pero en dos ocasiones, tras caer eliminado en la eliminatoria de campeones. Es un palo duro del que hay que reponerse. El grupo esta física y mentalmente preparado para conseguir ascender y si llegas a la última ronda, debes pensar que no se te puede escapar".