José Alberto: "El Elche tiene experiencia, nosotros ilusión"

Superado el Cornellá, el primer obstáculo por el ascenso a Segunda, el Sporting B tiene ahora ante sí un reto importante: eliminar al Elche. Enfrente estará un histórico del fútbol español, con Nino en sus filas, uno de los mayores presupuestos de la categoría, y la exigencia de subir. Pero el Sporting B no teme a nadie. José Alberto López, técnico del filial rojiblanco, no se corta a la hora de afirmar que plantarán cara: "No debemos temer nada de nadie. El Elche es un equipo con jugadores con una trayectoria importante en Primera y Segunda, pero ahora mismo están en Segunda B como nosotros. El Elche tiene experiencia, pero nosotros ilusión".

La ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda se disputará este domingo a las 19 horas en el Martínez Valero. La vuelta será en Gijón. Aunque el escenario aún está por confirmar. José Alberto vuelve a pedir jugar en El Molinón, siempre que sea posible: "Seguro que el club hará todo lo posible para que juguemos en El Molinón, pero dependemos de los horarios de la televisión y de cuando jugará el primer equipo".

El pasado fin de semana el Sporting B jugó en Mareo, ya que el primer equipo tenía compromiso de Liga al día siguiente en El Molinón. "Sería una pena privar a los nuestros de venir a vernos", señaló en alusión a que ante el Cornellá sólo pudieron acudir 1.100 personas a Mareo por motivos de seguridad.

Pero antes de ese partido de vuelta el Sporting B deberá luchar por traerse un buen resultado de Elche. "Es una eliminatoria muy bonita para jugar, en un escenario espectacular y vamos con muchísima ilusión", destaca José Alberto, que avisa que el equipo pese a ser joven está preparado para plantar batalla en cualquier situación: "Los chavales tienen una ambición grande para hacer una trayectoria en el fútbol profesional en el futuro. Y el rival, por historia y ciudad, es una ocasión inmejorable para hacer ver que son capaces de meterse en el mundo del fútbol".

Tras eliminar al Cornellá, cuarto clasificado de su grupo, el Sporting B jugará ahora frente al Elche, que fue tercero. Aunque la dificultad va aumentando, José Alberto también cuenta con más confianza. "Para mí la ronda más difícil es la primera. El Elche tiene una presión tremenda para retornar a Segunda a nivel institucional y económico, pero nosotros no tenemos ninguna", destaca.