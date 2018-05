Ciriaco Cano: «A Elche y Sporting los llevo en mi corazón»

Ciriaco Cano (4-08-1948, Plasencia-Cáceres) estuvo a punto de encauzar su vida en Elche y desde hace 47 años es un gijonés más. Llegó por el fútbol y se quedó por la familia, al casarse con Natalia Villabona, con la que ha tenido tres hijos: Carmen, Natalia y Álvaro. Cuando el domingo escuchó que la segunda eliminatoria del «play-off» enfrentaba a Elche y Sporting B le dio un vuelco el corazón. «Son los dos clubes que llevo en mi corazón», apunta. Fue jugador del Ilicitano, con el que logró el ascenso a Segunda en la 67-68, militó durante tres campañas en el Elche en Primera (68-69, 69-70 y 70-71) antes de dar el salto al Sporting. Con los astures consiguió el subcampeonato de Liga en la 1978-79 y fue finalista de la Copa en 1981 y 1982. Como técnico sacó al Elche de Segunda B y llevó al Sporting a la UEFA.

P ¿Esperaba un duelo entre el filial rojiblanco y el Elche?

R Entraba dentro de la lógica y se puede vivir una interesante eliminatoria. El Elche cuenta con una buena plantilla y creo que es uno de los candidatos al ascenso. Lo vi ante el Murcia y pareció un equipo equilibrado. Supo manejar el partido y tuvo mucha pegada arriba.

P ¿Qué conoce del Sporting B que se va a medir a los ilicitanos?

R Tienen un buen equipo. De los últimos tiempos es uno de los mejores filiales rojiblancos que he visto. No tiene jugadores que destaquen por encima de los demás, pero en bloque son fuertes. Juegan muy serios. Cuentan con un buen portero y arriba disponen de dos chavales desequilibrantes.

P ¿Tiene un favorito?

R La eliminatoria está en el aire y, aunque el Elche puede ser el favorito a priori, tengo claro que todo se decidirá en Gijón. Va a ser muy reñida. Un pelín mejor puede ser el Elche, porque cuenta con jugadores más experimentados, pero varios futbolistas del filial han tenido minutos y eso les da un plus. Va a ser un partido intenso y de mucho sufrimiento.

P Donde verdaderamente se sufrió fue en Lasesarre, frente al Barakaldo...

R Mucho. Con uno menos y los transistores pendientes de lo que hacía el Córdoba en La Coruña fueron los 90 minutos más largos de mi vida. Aquel partido siempre lo llevo dentro de mi corazón, así como el comportamiento de la afición. Fue muy grande. Se sufrió de lo lindo, pero en fútbol nada se consigue sin trabajo y sufrimiento.

P ¿Le da pena ver al Elche en el pozo de la Segunda B?

R La verdad es que sí. El Elche es un club de Primera y a su afición la he visto muy entregada y con ganas de recobrar la categoría perdida. Eso puede ser un factor importante en la eliminatoria. Después de estar en Primera División, la gente quiere fútbol.

P Llegó a Elche con 18 años procedente de Plasencia...

R Estaba en los juveniles de mi pueblo. Me vio jugar un trabajador de Esquitino, Bernabéu, un viajante de calzado de Elche en 1967, y me recomendó. Me pidieron que fuera a hacer una prueba. Viajé con mi padre en tren, haciendo transbordo en Alcázar de San Juan. Jugué un par de partidos con el filial y me quedé. A la temporada siguiente, la 1967-1968, ya jugué en el Ilicitano. Mi primer sueldo fue de unas 115 pesetas. Vivía en la pensión de El Carmen.

P En esa campaña celebraron el ascenso a Segunda...

R En el partido decisivo, con el campo de Altabix lleno, logramos el milagro superando al Orense, que no había perdido en todo el año. Un fin de semana el Elche jugaba en Primera y, el filial, con equipos como el Sevilla en Segunda. Ni Madrid, ni tampoco Barcelona, hacían eso. En aquel equipo estaban Esteban, Poyoyo, Bonet, Cascales, Juan María, Talón, Tonico Esclapez, que su padre era el masajista del club...

P Roque Máspoli le da la alternativa en un Elche de Primera...

R Sí. Un 15 de septiembre de 1968 ante el Córdoba. El siguiente partido fue en San Mamés. De ahí guardo un recuerdo en la pierna por una entrada de Iñaki Sáez. No se llevaban espinilleras y me abrió una herida en la tibia que nunca cicatrizó. Esa temporada y la siguiente no pude jugar muchos partidos porque tuve que hacer la mili. Fueron 18 meses y ya el primer día el teniente Pastor me advirtió de que no iba a tener ningún privilegio. Pero me llevé bien con él y después iba a verme jugar tdoso los domingos en Altabix.

P ¿Le aumentaron el sueldo cuando dio el salto al primer equipo?

R Pasé a tener el sueldo de soltero, de entre 500 y 600 pesetas, y una ficha de 45.000 pesetas. Fue una ayuda para la familia. Se lo mandaba a mi madre, que era la que administraba el dinero.

P El Sporting pagó un traspaso al Elche y se marchó a Gijón...

R En la tercera temporada, 1970-71, jugué 29 partidos y el Sporting se interesó por mí, después de ganarles un partido por 5-0. Pagaron un millón y medio de pesetas. En aquella época fue su mayor traspaso. Me costó en lo futbolístico porque los campos se embarraban. Estaba acostumbrado a pasar con el interior del pie y allí no se podía, hasta que Tati Valdés me dijo que tenía que meter la bota por abajo, aunque fuera para pasar a cinco metros.

P ¿Sigue teniendo muchos amigos en Elche?

R Todavía tengo contacto con Miguel Recio, que fue mi segundo en el banquillo. También tengo relación con Carlos Maciá Bonet, José Ramón, Cascales... Elche ha sido una parte importante de mi vida, que llevo en mi corazón.