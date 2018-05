Pacheta: «Nos faltó fluidez en el juego por un exceso de responsabilidad»

Pacheta aseguró al final de el encuentro que tenía «sentimientos encontrados». Por un lado estaba «feliz y contento» por haber superado la eliminatoria. Pero, por otro, no terminó de gustarle lo que había mostrado su conjunto sobre el terreno de juego.

«Estoy sumamente orgulloso de mi equipo y estoy contento por el resultado final, pero no hemos tenido ni el dominio ni el control del encuentro. El Murcia ha hecho un gran partido y ha sido mejor en muchas situaciones, aunque no hemos sufrido en exceso salvo en las jugadas a balón parado», comentó a la vez que aseguró que «en el global de la eliminatoria hemos sido merecedores de pasar».

El técnico franjiverde destacó que «hemos demostrado pegada y eficacia, aunque en la Nueva Condomina controlamos más el juego. La pegada ha decantado la eliminatoria y somos un equipo que tenemos mucho gol».

El preparador burgalés está convencido de que el partido de ayer va a servir de cara a las próximas eliminatorias. «Los jugadores han aprendido mucho y no han estado fluidos por exceso de responsabilidad. Lo he notado a lo largo de la semana. Había demasiada tensión acumulada y no se han divertido en el terreno de juego».

A pesar de no haberle gustado del todo lo visto en el campo, Pacheta no vio peligrar la eliminatoria. «Siempre ha estado a dos goles de distancia, pero no hemos disfrutado. Hemos sufrido, no los hemos llevado de un lado a otro como me hubiera gustado, aunque eso es, también, cosa del Murcia, que ha jugado muy bien».

El entrenador del Elche espera que una vez que sus futbolistas se han liberado de la tensión de superar la primera ronda y ante un rival de la entidad del Murcia afronten mejor la siguiente. «Ahora ya sabemos a lo que nos enfrentamos. El play-off es diferente a la Liga. Cuando no hay alegría todo se traba. Como responsable tengo que ayudar a eliminar esa tensión. Este equipo va a ser mejor en los próximos partidos. Llevamos 14 sin perder. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho y los jugadores han madurado para próximos encuentros».

En cuanto a la entrada de Iván Sánchez por Josan en el once inicial explicó que «es como lo de poner a Benja de extremo: si sale bien, soy un fenómeno y si sale mal, la he cagado. Yo tomo las decisiones en base a cosas. Es difícil dejar a Calero, Zotko o Lolo Plá fuera. Solo puedo llevar 18. Estas decisiones tienen mucho trabajo y análisis detrás, a veces las decido durmiendo. Es más complejo de lo que parece».

Por último, sobre la posibilidad de tener que enfrentarse al Sporting B comentó que «no me gustan los filiales, pero alguno te tiene que tocar. Los conocemos y los tenemos estudiados. Son rápidos y buenos, pero iremos a por el que nos toque con mucho respeto. También nos podría tocar el Fuenlabrada», concluyó.