José María Salmerón: «Tenemos que hacerles más daño que en el partido de ida»

«La verdad es que espero un partido muy parecido al de la ida, no imagino a un Elche muy distinto y será otro duelo en el que habrá momentos de todo». José María Salmerón, el entrenador del Real Murcia, no quiso ayer transmitir ni mucho menos la sensación de que vaya a revolucionar a su equipo mañana en Elche a pesar de la derrota del pasado domingo, o al menos eso se desprendió a tenor de las palabras de un entrenador que cinco días después del partido de Nueva Condomina, ha recuperado la autoestima, al igual que el vestuario, para mandar otro mensaje muy claro: «Los primeros días tras perder fueron duros, pero todos en el vestuario pensamos que hemos demostrado que fuera de casa somos capaces de todo y somos los primeros en ser conscientes de que podemos ganarle a cualquiera, incluido al equipo ilicitano».

«En Elche nos enfrentamos dos rivales muy buenos y la única pena es que uno se va a quedar fuera. Cualquier detalles puede decantar la balanza hacia un lado u otro. Tenemos que ser un equipo muy fiable en defensa y definir bien en las áreas que sabemos también hacerlo. Estamos muy concienciados en que podemos pasar la eliminatoria desde el entrenador hasta los jugadore», explicó ayer un Salmerón que sabe que, dentro de lo malo de la derrota de la ida, el marcador no permite al Elche salir a especular, ya que un tanto de los granas vuelve a poner el contador a cero.

«Al final nos quedan todavía 95 minutos de eliminatoria y sabemos perfectamente las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Tenemos que tener un poco más el balón que la semana pasada y he seguido hablando con los jugadores para que tengan confianza en el momento que llegue el balón a sus pies y que no aparezcan esos miedos que nadie quiere ver», explicó el máximo responsable del banquillo murcianista un día antes de una cita que puede permitir al Murcia seguir vivo en la pelea por el ascenso o puede significar decir adiós a las primeras de cambio.

Si el conjunto grana consiguera anotar un gol, la eliminatoria volvería a estar igualada. «Hay una realidad que es que hemos demostrado que fuera de casa hemos sacado mejores resultados, pero es por muchas cosas no se puede analizar ahora mismo este aspecto concreto. A lo largo de la semana hemos probado distintas circunstancias, anque no vy a dar pistas sobre el equipo que va a jugar en el Martínez Valero», dijo un Salmerón que vino a dejar muy claro que no habrá revolución, aunque eso no quiere decir que no puedan producirse un par de retoques después de ver cómo transcurrió el choque del domingo en el coliseo grana el pasado domingo.