La hora de la verdad

Los franjiverdes anuncian que van a volver a ser un equipo valiente ante un Murcia muy sólido lejos de su estadio.

Nada más terminar el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda, disputado el pasado domingo entre el Real Murcia y el Elche, en la Nueva Condomina, Pacheta dijo: «No hemos hecho nada, en el Martínez Valero hay que salir a morder».

Un mensaje que ha repetido el burgalés en todo momento a una plantilla que tiene claro lo que está en juego esta tarde, a partir de las 17.30 horas. La mayoría de los futbolistas han reiterado durante la semana que el resultado logrado la pasada jornada en la Nueva Condomina, pese a ser positivo, no es definitivo, por lo que pronostican un encuentro tenso y duro ante un rival herido y que se maneja como pez en el agua lejos de su campo.

La mayoría de los pupilos de Pacheta están curtidos en mil batallas y saben mejor que nadie que en fútbol no hay nada hecho hasta que el árbitro señala el final del encuentro. Han vivido muchas situaciones semejantes y son conscientes de que en 90 minutos se pueden dar infinidad de situaciones que tiren por tierra toda la idea inicial. De ahí que el equipo esté preparado para todo lo que pueda ocurrir.

dicen que las estadísticas están para romperse y, esta tarde, una se irá al garete, mientras que la otra seguirá haciéndose un hueco en el libro de la historia de uno de los dos clubes.

El Elche lleva desde enero sin perder delante de los suyos en el estadio Martínez Valero, además de que Pacheta no conoce la derrota como técnico franjiverde, desde que sustituyó a Josico Moreno, y son ya doce los duelos ganados que acumula en su palmarés como inquilino del banquillo ilicitano.

Enfrente, los pupilos de José María Salmerón no hincan la rodilla lejos de su coliseo desde que el 11 de noviembre cayeron ante el Cartagena en Cartagonova, 2-1.

El gol lejos del Martínez Valero le permite jugar con cabeza al Elche, consciente de que cualquier empate le vale para meterse en la segunda eliminatoria de fase de ascenso. No obstante, en el vestuario franjiverde la consigna es muy clara. Desde el pitido inicial se va a salir a buscar la victoria sin tener en cuenta el resultado de la ida, ya que se entiende que cualquier otro planteamiento táctico podría ser contraproducente. Además, el Elche no sabe jugar a otra cosa que no sea a tener el balón y lanzarse sobre el área. El equipo tiene la consigna de ser valiente, que no es lo mismo que suicida.



Todos los jugadores

Pacheta ha optado por citar a todos los futbolistas que tiene disponibles. En el grupo de elegidos aparece el central ucraniano Iván Zotko, ausente en Murcia por sanción, además de los canteranos Javi López, que ya debutó en Olot, y el delantero del filial Molina, que ha terminado la temporada en un gran estado de forma.

Los futbolistas están citados a las cuatro menos cuarto en el hotel Milenio y, de ahí, partirán en autobús hacia el campo con los también lesionados Corozo y Edu Albacar. El preparador burgalés quiere que el grupo esté unido.

En cuanto al once inicial que presentará Pacheta, no ha dado pistas, pero parece que lo tiene claro. La única duda radica en quién será la referencia ofensiva, si Benja o Sory Kaba, porque parece que Nino tendrá que esperar inicialmente en el banquillo y servirá como revulsivo.

El equipo titular, como ocurrió en Murcia, será el integrado por José Juan en la portería; Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano y Manu formando la línea defensiva; Manuel Sánchez y Provencio en el centro del campo, Collantes y Josan en las bandas, Javi Flores como mediapunta; y Sory o Benja en la delantera, con más opciones para el guineano.