Pacheta: "Todos los jugadores están en alerta"

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche, ha vuelto a insistir esta mañana que "el 0-1 de la ida no nos sirve" aunque tiene claro que "hay que poner en valor esos 90 minutos de la Nueva Condomina y reafirmar la manera de actuar de este equipo". El preparador burgalés ha reconocido que tiene "a todos los jugadores disponibles. El único que habrá tenido una noche más larga es Gonzalo Verdú, al que felicitó por el nacimiento de su hija. Va a ser un aliciente más para todo el grupo".

"Sigo pensando que no hay favorito", ha reconocido Pacheta antes de confesar que dentro del vestuario "llevamos toda la semana con una calma tensa. He visto silencios tensos en el vestuario. Me gusta. Se nota que estamos en alerta y nadie da nada por supuesto. Nos queda por sufrir. El Real Murcia defensivamente es bueno y cualquier error te mata. Hay que hacerles un partido largo y duro. Tiene una racha estupenda fuera de casa, pero viene a Elche, donde estamos muy fuertes".

El técnico franjiverde avanza que "vamos a plantear el partido de la misma manera que en Murcia. Queremos ser poseedores del balón. Necesitamos estar muy vivos en las vigilancias, leer el encuentro y tomar buenas decisiones. Será un duelo similar al de la Nueva Condomina. Hay veces en las que el Real Murcia te mete en el área, pero que sean ellos los que nos metan, no nosotros. No vamos a entregar metros. Seguimos en el buen camino. Estoy tremendamente orgulloso de cómo manejamos los tiempos". Pacheta pide "que el partido vaya normal, sin sustos, sin expulsiones... No vamos a salir con dudas".

Entiende, finalmente que la afición "va a ser determinante en el play-off. Estoy muy contento de que los jugadores se sientan más cómodos con el público y mis jugadores se han ganado a la grada".