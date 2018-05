Pacheta esconde sus cartas

La plantilla del Elche ha realizado esta mañana un nuevo entrenamiento y lo ha hecho a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero. Los futbolistas franjiverdes se han ejercitado durante poco más de hora y media y Pacheta ha querido esconder sus cartas y no dar pistas sobre el posible once inicial que se enfrente el sábado (17.30 horas) al Real Murcia, en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria del "play-off" de ascenso a Segunda División.

El técnico franjiverde, quien también realizará la sesión de mañana viernes a puerta cerrada, no tiene previsto variar mucho el equipo titular y, como mucho, realizará uno o dos cambios. Incluso no se descarta que pueda alinear el mismo once que venció (0-1) el pasado domingo en la Nueva Condomina.

Los únicos cambios que podrían producirse en la entrada de Benja por Sory Kaba en la punta del ataque, aunque el guineano se encuentra a buen nivel, a pesar de su falta de gol, mientras que al catalán Pacheta lo está utilizando en los últimos partidos más escorado en banda derecha. Otra de las posibles alternativas podría ser en una de las bandas. Josan no estuvo a buen nivel en Murcia, aunque el jugador crevillentino es uno de los más desequilibrantes de la plantilla y cuenta con mucha experiencia en la promocion de ascenso, en la que ha conseguido subir a Segunda con Huesca, UCAM Murcia y Albacete. Iván Sánchez, que se quedó fuera de los 18 que se vistieron de corto en la Nueva Condomina y Lolo Plá están preparados por si lo decide el técnico.

Pacheta recupera para esta partido al central ucraniano Ivan Zotko, quien se perdió el choque de ida al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión en el último encuentro de la Liga regular en Olot. El resto de la plantilla está a disposición del preparador burgalés, quien esta mañana ha vuelto a insistir en la presión alta y en la seguridad defensiva, que son dos de sus señas de identidad desde que llegó al banquillo franjiverde.

Dentro del vestuario del Elche nadie quiere confianzas, a pesar de la victoria por 0-1 del primer partido que da cierta ventaja al conjunto ilicitano. Los futbolistas son conscientes de que todavía quedan 90 minutos muy duros para poder superar la eliminatoria, acceder a la segunda ronda y continuar con la ilusión de poder conseguir el objetivo de retornar al Elche a Segunda División.