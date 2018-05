Collantes: "No hay que confiarse ni cantar victoria antes de tiempo"

Los jugadores del Elche están ilusionados y convencidos de que van a pasar la eliminatoria frente al Real Murcia, pero, al mismo tiempo, no quieren confianzas y advierten, sobre todo al entorno franjiverde, de que todavía quedan 90 minutos por disputar. "El equipo está con ganas y con ilusión de pasar, pero el sábado nos queda un partido muy complicado porque el Murcia es un gran equipo. Aunque no lo parezca, en un partido puede pasar de todo y no debemos confundirnos y salir a ganar", ha comentado un futbolista tan experimentado como es Juanjo Collantes.

El futbolista gaditano insiste en que "nadie se puede confundir. Todavía no hemos pasado y la eliminatoria está al 50%. Tenemos que olvidarnos de lo que diga la gente y no cantar victoria antes de tiempo porque todavía no hemos conseguido nada y hay que salir a ganar".

El extremo franjiverde espera un Martínez Valero con una gran afluencia de público y un gran ambiente como el que hubo el pasado domingo en la Nueva Condomina. "Sabemos que la afición tiene ilusión y nosotros tenemos la misma que ellos. Ojalá haya un gran ambiente como en Murcia porque eso, seguro, que nos va a ayudar".

Collantes ha asegurada que a pesar de su ventaja por el 0-1 de la ida, el Elche no tiene que salir a especular y debe hacerlo de la misma forma que lo ha venido haciendo desde la llegada de Pacheta. "No tenemos que mirar al rival. No me gusta preocuparme del contrario. Nosotros tenemos un estilo y una forma de jugar que es la nos ha hecho llegar hasta aquí, como es salir a presionar, tener el balón, jugar por bandas...", y ha señalado que no espera un Murcia diferente al de la Nueva Condomina, a pesar de que está obligado a ganar. "Creo que va a ser fiel a su estilo como ha hecho todo el año. No creo que vengan a atacar. Saldrán replegados atrás y a esperar nuestro error".

El veterano futbolistas no se quiere meter más presión de la necesaria y no piensa en lo que puede pasar si el Elche queda eliminado. "En el fútbol y más en este tipo de eliminatorias no puedes pensar en lo que podría pasar porque te metes más presión de la habitual. Debemos salir a dar el máximo de cada uno. El fútbol es para valientes y no debemos tener miedo de lo que pueda pasar. En el campo somos once contra once y hay que hacer del partido una normalidad"