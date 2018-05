Pacheta encierra a su plantilla dos días

La plantilla del Elche comienza hoy a preparar en el campo anexo el duelo del sábado ante el Real Murcia (17.30 horas). Un partido en el que está en juego el acceso a la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda División.

Será la única sesión que Pacheta, preparador franjiverde, haga a puerta abierta, ya que tanto el jueves como el viernes trabajará con sus pupilos encerrado dentro del estadio Martínez Valero. El burgalés quiere tranquilidad y pulir algunos de los defectos que el equipo mostró el pasado domingo en la Nueva Condomina, para no volver a cometerlos ante un rival que vive de los errores de sus contrincantes y así lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada.

Pacheta tiene a todos sus jugadores disponibles salvo a los lesionados Corozo y Edu Albacar. Recupera a Zotko, que se perdió el encuentro en Murcia por la expulsión que sufrió en el último partido de la Liga regular en Olot.

En la Nueva Condomina se quedaron fuera de la convocatoria Iván Calero e Iván Sánchez, que ha perdido protagonismo en los últimos partidos dentro del grupo de elegidos del técnico.

El once inicial que mostrará el preparador de Salas de los Infantes frente al Murcia, en el partido de vuelta, no variará mucho del que se vio el domingo en tierras pimentoneras y no sería nada extraño que saltara al campo el mismo once. La única duda puede estar en el ataque, entre Sory Kaba y Benja, autor del gol en la ida.