Pacheta aprieta a la plantilla

Mucho calor en el campo anexo durante el entrenamiento del equipo. Sube la temperatura ambiental y metereológica y Pacheta, técnico del Elche, no quiere dejar nada en manos de la improvisación y, mucho menos, que sus futbolistas se relajen de cara al duelo del sábado en el Martínez Valero. El preparador burgalés ha insistido durante toda la sesión matinal en la intensidad y ha repetido el desborde una y otra vez. No quiere que nadie se fíe del Real Murcia y que se piense que con el 0-1 está todo resuelto. "Nos tiene a todos con las orejas tiesas", reconocía tras el entrenamiento el meta gallego José Juan. El aficionado que ha acudido a la sesión de trabajo se ha podido dar cuenta que el equipo está a tope, consciente de que todavía no ha conseguido nada. Apuntar que tanto el jueves como el viernes el conjunto ilicitano trabajará a puerta cerrada dentro del Martínez Valero.

Las alturas temperaturas vividas en la sesión de trabajo de esta mañana podrían repetirse el sábado ante el Murcia (17.30) y se ha podido hacer lo que bien podría llamarse la prueba del calor.

Pacheta ha tenido a toda la plantilla a su disposición salvo a los lesionados Corozo y Edu Albacar. El central Gonzalo Verdú ha llegado un poco más tarde ya que en principio esperaba esta mañana que su mujer diera a luz, pero al retrasarse el parto ha querido estar con sus compañeros. Tras ejercitarse con el readaptador durante unos minutos se ha unido al grupo.

Ya tiene a su disposición a Zotko, ausente en la Nueva Condomina por sanción. Han estado trabajando con el primer equipo los futbolistas del filial Real, Molina, Javi López y Jero. El "nene", como llaman en la plantilla a Javi López, ha dejado varias pinceladas de su calidad y de que quiere aprovechar su oportunidad