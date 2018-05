El Elche quiere poner un muro a la eficacia del Murcia a domicilio

Los granas no han perdido fuera de la Nueva Condomina desde el 11 de noviembre, en el derbi del Cartagonova.

El 0-1 en la Nueva Condomina es un resultado fenomenal para el Elche, pero que no garantiza el pase a la siguiente eliminatoria. A pesar de que el conjunto de Pacheta ha golpeado primero con el triunfo por la mínima obtenido en el coliseo grana, el sábado en el Martínez Valero se verá un partido diferente. «Nosotros saldremos a por la victoria. Como creamos que nos vale el empate, nos van a ganar», confesó Pacheta nada más terminar el encuentro el pasado domingo.

El preparador burgalés es consciente de que sobre el césped del coliseo franjiverde, el sábado, a partir de las 17.30 horas, se verán las caras un equipo ilicitano que es una roca en el sentido de que no pierde un partido ante su público desde el 6 de enero, contra un visitante, el Real Murcia, que tiene una especie de ángel de la guarda cuando viaja lejos de su estadio, ya que desde el 11 de noviembre no se ha ido de vacío de ninguno de sus desplazamientos. Al vestuario grana y a los aficionados no les queda más remedio que mirar el vaso medio lleno y comprobar, con los datos en la mano, que la versión más peligrosa del Murcia de Salmerón, a excepción de los choques en casa ante Cartagena y Extremadura, ha salido a relucir con más fuerza lejos de la Nueva Condomina.

Unos números que deben tenerse en cuenta en el entorno franjiverde. Nadie, ni jugadores, ni tampoco afición, pueden creerse que el equipo ilicitano ya tiene el billete de la segunda ronda.

El Elche tiene a su favor que ha sido capaz de convertir su estadio en una auténtica fortaleza hasta el punto de que, desde el 6 de enero, cuando el Sabadell se llevó los tres puntos del Martínez Valero, gracias a un gol de Guillermo en el minuto 90, nadie después ha sido capaz en la fase regular de llevarse la victoria del estadio franjiverde.

De hecho, con José Rojo, Pacheta, en el banquillo, el conjunto ilicitano ha conseguido ganar tres partidos y empatar otros tres. Ha marcado siete goles y sólo ha recibido el que le hizo el Hércules.

Anteriormente, con Josico Moreno al frente de la nave franjiverde, también se había ganado a Atlético Saguntino (1-0), Peña Deportiva (2-0) y el Deportivo Aragón (5-1).

Es decir, el Elche lleva nueve encuentros sin perder en casa, y, en toda la campaña 2017-2018, sólo ha hincado la rodilla en tres ocasiones delante de su afición: Sabadell (0-1), Formentera (0-1) y Alcoyano (0-2).

En el bando rival, los números de José María Salmerón al frente del banquillo grana son espectaculares en este sentido, ya que la última vez que el Murcia salió escaldado de un estadio que no es el suyo fue en la primera vuelta, en el derbi del Cartagonova del 11 de noviembre, por lo que, efectivamente, este equipo mejora sus prestaciones cuando tiene que coger el autobús. Desde ese día han atesorado nada menos que 12 encuentros sin conocer la derrota a domicilio y en los que ha cosechado siete victorias y cinco empates.

El principal problema para los granas es que no están acostumbrados a llevar la voz cantante en los partidos y están obligados a remontar en el campo franjiverde el 0-1 de la ida.