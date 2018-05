El Elche ha comenzado con muy buen pie su particular vuelta de seis etapas que lo debe llevar a coronar el Tourmalet, o lo que es lo mismo, a regresar a Segunda División a finales del mes de junio. El primero de los duelos ante el Real Murcia lo resolvió con solvencia y demostrando que, con la actual idea futbolística, el equipo puede llegar a conseguir su objetivo. «El estilo del Elche no se negocia, es nuestro punto fuerte», repite Pacheta antes de reconocer que «estamos preparados para ser valientes porque no sabemos jugar a otra cosa».

El gol de Benja en la Nueva Condomina vale su peso en oro, pero no debe olvidar el equipo que el rival, el Real Murcia, todavía no ha dicho la última palabra, y lejos de la Nueva Condomina tiene mejores guarismos que delante de los suyos. De hecho, no pierde desde la jornada 14, cuando cayó en Cartagonova frente a su eterno rival. «Hemos dado el primer paso, pero vamos a trabajar esta semana el ir a por la victoria el sábado», recuerda el preparador burgalés.

Ahora, el equipo ilicitano se encuentra con la ventaja de un 0-1, pero no se puede descuidar y tiene que seguir creciendo como conjunto con los argumentos futbolísticos que posee desde la llegada de Pacheta al banquillo.



Dinámica positiva

Buen momento de forma y 12 partidos sin conocer la derrota

El Elche ha empezado el «play-off» de ascenso como terminó la Liga regular, sin perder. Pacheta sigue sin conocer la derrota y suma doce partidos, en los que el equipo ha ganado cinco y empatado siete.

No cabe duda de que los ilicitanos están en un momento dulce, que la racha es muy positiva y en fútbol las dinámicas son muy importantes. No pudo lograr la primera plaza, que se adjudicó el Mallorca, y, aunque se vio obligado a ir por el camino largo en la fase de ascenso, las sensaciones que deja el día a día el grupo resultan muy positivas, ya que todos están convencidos de que se va a lograr el objetivo.



Un fortín en su estadio

Los ilicitanos sólo han encajado un gol en casa con Pacheta

El Elche ha convertido el estadio Martínez Valero en un auténtico fortín desde la llegada del entrenador burgalés. En sus seis encuentros como local, el conjunto ilicitano sólo ha encajado un gol, frente al Hércules (1-1). Han pasado por el coliseo franjiverde Llagostera (2-0), Cornellà (3-0), el Villarreal B (0-0), el líder Mallorca (0-0) y Lleida (2-0), además de los blanquiazules.

El meta José Juan no ha tenido que sacar ningún balón desde el fondo de su portería, fue Guille Vallejo el que jugó frente al Hércules, y, lo que es más importante, el equipo tampoco concede ocasiones a los contrincantes.

El único revés que ha vivido el conjunto a nivel defensivo se produjo en el choque en Paterna frente al Valencia Mestalla, en el que los franjiverdes encajaron tres goles en apenas 16 minutos. Aquello fue un accidente y un acicate para no volver a cometer los errores de aquella matinal.



Planificación

La plantilla ha llegado en el mejor momento de la temporada

El hecho de conseguir la presencia en el «play-off» con dos jornadas de antelación permitió a Pacheta limpiar a sus jugadores de tarjetas y recuperar a los futbolistas más castigados físicamente como Josan o Manuel Sánchez. Se dio prioridad a este tema, por encima de quedar segundo o tercero en la tabla, entendiendo que todos los rivales son complicados una vez metidos en la fase de ascenso. A pesar de ello, perdió la segunda posición en el último minuto en Olot. Estos encuentros también sirvieron para realizar distintas probaturas, como la que puso en práctica el domingo en la Nueva Condomina, de colocar a Benja escorado a la banda derecha.



Todos disponibles

Sory Kaba ha llegado fuerte y Lolo Plá llama a la puerta

Los últimos partidos de Liga también sirvieron para que futbolistas como Sory Kaba hayan vuelto a coger su mejor versión. En esa lista aparece Lolo Plá, sin mucha participación en el equipo, que ha llamado a la puerta del entrenador cuando se necesita el mayor número de jugadores posibles a la hora de la verdad. El punta extremeño es uno de los de más calidad de la plantilla. Las eliminatorias de promoción se suelen decidir por detalles y puede ser un revulsivo importante. Zotko también ha demostrado que está capacitado para cumplir en caso de necesidad en el centro de la zaga si Gonzalo Verdú o Neyder sufren algún contratiempo. El canterano Primi también ha aparecido en las convocatorias.

Pacheta sabe que necesita a todos, incluso la energía que pueden trasmitir desde fuera los lesionados Edu Albacar y Corozo. El lateral catalán sigue siendo uno más en el vestuario y, en estos momentos, su veteranía puede ayudar en los momentos decisivos.



Una grada volcada

La afición demostró en Murcia que es de Primera División

Pacheta no para de elogiar a la afición ilicitana y siempre remarca que «nos han aplaudido hasta cuando no hemos ganado los partidos, reconociendo nuestra idea de fútbol en el campo». Lo de Murcia resultó espectacular. Los más de tres mil seguidores que acudieron a animar a su equipo a la Nueva Condomina dejaron boquiabiertos a los propios jugadores. El propio Manuel Sánchez reconocía que le había sorprendido la masa social del Elche y confesó que unidos, afición y equipo, este Elche puede ser invencible.