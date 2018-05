Salmerón: «La única pena es que uno de los dos se queda fuera»

«El encuentro tiene toda la pinta de que será espectacular, ojalá pasemos esta eliminatoria porque se van a medir dos equipos muy grandes en todos los sentidos. Nosotros lo tenemos bien claro que la única fórmula es que cada uno de nosotros tiene que dar el cien por cien y que vamos a tratar de ser un equipo resolutivo en las dos áreas. No es solo una cuestión de que tengamos estilos parecidos o diferentes, se trata de que tenemos detrás a toda una afición pensando únicamente en el ascenso y todo pasa por superar esta primera eliminatoria. A mí personalmente me ha ido mejor tanto de jugador como entrenador cuando he jugado el segundo partido como visitante, pero hay que superar a un equipo muy equilibrado en todos los sentidos», dijo ayer José María Salmerón en su comparecencia de prensa ante los medios de comunicación.