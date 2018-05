Pacheta: «En 180 minutos hay que demostrar que somos mejores»

«Yo no me siento favorito». Así de categórico se mostraba ayer en la sala de Prensa del Martínez Valero el técnico del Elche José Rojo, Pacheta, cuando se le preguntó por la posibilidad que desde Murcia se prefiera ir con piel de cordero y dejar el favoritismo de la eliminatoria al conjunto franjiverde. «Somos dos entidades parecidas, grandes, con una masa social comparable y que hemos quedado terceros», dijo el técnico burgalés antes de señalar que «tampoco los veo a ellos como favoritos. Esta eliminatoria se va a decantar por detalles y veo a este equipo preparado para pasar y creo que vamos a seguir adelante». No obstante tiene claro que «el partido va a ser durísimo, con momentos en los que vamos a ser sometidos, pero espero que sepamos manejarlos, seamos fieles a nuestro estilo y generemos más ocasiones que el rival. En 180 minutos debemos demostrar que somos mejores».

Pacheta tiene un conocimiento exacto del rival, hasta cuatro técnicos del club han visto en directo a la escuadra de Salmerón, y señala que «el Real Murcia es un equipo que vive bien cebándote. Te obliga a jugar donde él quiere. Tenemos que evitar cometer errores donde ellos buscan que los cometamos. Ellos viven de los errores y se manejan a la perfección en el 0-0. Parece que en sus partidos no pasa nada y que lo tienes controlado, pero de repente, pasa».

El técnico de Sala de los Infantes garantizó que el Elche intentará asumir el control del juego. «No sabemos jugar de otra manera y si hacemos otra cosa estamos enviando dudas», explicó el preparador, quien confirmó que «vamos a ser un equipo valiente tanto en la Nueva Condomina, como luego, en el Martínez Valero. El jugador está feliz porque se ha dado cuenta de que corre menos. Más deprisa, pero menos veces. Y están disfrutando con este sistema».

Seguidamente, destacó la importancia de marcar fuera, si bien precisó que «no será determinante, porque si haces bien el trabajo y el camino, el gol llega», y sí reconoció que le preocupa más «manejar los tiempos y adivinar los momentos. Hay que demostrar que somos mejores y vamos a por ellos con nuestras armas».

Finalmente, a la afición, que viajará en masa el domingo a Murcia para estar al lado de su equipo le pidió que «anime, que la necesitamos desde el inicio. Que nadie dude de que lo vamos a dejar todo. Los más de tres mil que se van a desplazar van a ver a su equipo dejarse el alma en el campo. Su apoyo es vital».