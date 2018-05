Pacheta: "Vamos a ser valientes en la Nueva Condomina y en el Martínez Valero"

Pacheta, técnico del Elche, ha ofrecido esta mañana la entrevista previa al duelo en la Nueva Condomina del domingo (18.30 horas), partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División. En ella ha reconocido que "los nervios no están templados, sino alborotados. Es una semana auténtica de fútbol, bonita y emocionante en la que se enfrentan dos entidades grandes, con una gran masa social detrás".

El preparador burgalés dice tener al equipo a tope y asume que "tengo un lío para hacer el once, pero bendito lío. Aunque ahora todos deben entender las decisiones. Es el momento de empujar para conseguir el objetivo. Estoy encantado con los chicos".

Pacheta no se siente favorito en el duelo porque "somos dos entidades muy parecidas y que han acabado terceros en Liga regular. Esta eliminatoria se va a decantar en detalles. Estamos preparados para superar la eliminatoria. El partido va a ser duro, con momentos en los que vamos a ser sometidos, pero espero que sepamos manejarlos, que seamos fieles a nuestro estilo y que generemos más ocasiones que el rival. En ese toma y daca, confío en mi equipo para pasar la eliminatoria. Vamos a ser valientes, porque no sabemos jugar de otra manera, valientes en la Nueva Condomina y en el Martínez Valero".

Asume que "marcar un gol fuera siempre es importante, pero no es algo que me obsesiona. Si haces bien el trabajo y el camino, el gol llega".

Finalmente, a la afición le pido que "anime, que la necesitamos. Que nadie dude de que lo vamos a dejar todo. Seguro que vamos a ir más de tres mil. Van a ver a su equipo dejar el alma. Nos ayuda".