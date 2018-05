Pelayo irá al Hospital de Parapléjicos de Toledo para seguir con su recuperación

El exjugador del Elche Pelayo Novo, que permanece en el Hospital Clínico de Zaragoza desde el pasado 31 de marzo, tras caer desde el tercer piso de un hotel de Huesca, será trasladado en los próximos días al Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, para continuar su recuperación.

El futbolista ovetense, que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras su caída, en principio no tendrá que pasar más por el quirófano y se espera que dentro de unos días ingrese en el Hospital de Parapléjicos, ha indicado hoy a Efe el departamento de comunicación del Albacete Balompié. No obstante, el club ha puntualizado que todavía no hay fecha concreta para su traslado a la capital de Castilla-La Mancha y ha comunicado que informará en cuanto haya una confirmación oficial por parte del propio centro de rehabilitación.

Novo, que está ya estable y lleva un par de días desplazándose por el Hospital de Zaragoza en una silla de ruedas, recibió ayer la visita de su sobrino, según ha indicado el diario La Nueva España y ha confirmado el club albaceteño. Sus principales afecciones son una lesión en la zona inferior de la columna y en el hueso calcáneo del pie izquierdo, aunque tanto la Nueva España como el Albacete han destacado que el jugador "podrá volver a caminar".

Por otra parte, el Albacete ha avanzado que los convocados para el partido que disputará el conjunto albaceteño el próximo domingo con el Real Zaragoza aprovecharán para visitar a Novo en el Hospital Clínico de Zaragoza. El Albacete pernoctará en la capital zaragozana, donde juega un partido correspondiente a la cuadragésima jornada de la Liga 1/2/3 ante el Real Zaragoza en el estadio de La Romareda.