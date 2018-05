"Sabemos lo que nos jugamos y nos vamos a dejar la piel"

Provencio ha sido el jugador de la plantilla del Elche encargado de atender a los medios de comunicación esta mañana. En primer lugar, el futbolista madrileño se ha referido a al emparejamiento con el Murcia en la primera eliminatoria del "play-off" de ascenso. "Es un equipo con mucho nombre, igual que nosotros. Queríamos un rival fuerte porque para subir tenemos que ganar a los mejores. Va a ser un partido bonito y estamos ya con muchas ganas de que llegue el domingo".

El exjugador del Mirandés ha señalado que "sabemos que el Murcia es un rival fuerte, pero nosotros somos un equipo muy bien armado que ahora somos muy competitivos y vamos a ir a por todas. No vamos a tener dudas y vamos a salir en el Nueva Condomina a por el Murcia".

El centrocampista ha asegurado que prefiere disputar el encuentro de vuelta en el estadio Martínez Valero porque "es una ventaja estar con nuestra gente. Cuando jugamos en casa, nos sentimos más arropado y con más cariño. Por eso, con el apoyo de la afición vamos a sacar ésto adelante".

El futbolista del Elche también agradece la movilización de los seguidores de cara al partido del domingo. "Eso demuestra las ganas que tenemos todos. Necesitamos el apoyo de la afición y por nosotros no va a quedar y vamos a dar todos por ellos para ascender a Segunda Division. Por eso, sabemos que allí vamos a tener su apoyo y seguro que si mandan más de las 3.000 entradas que han mandado desde Murcia seguro que se venden".

Provencio afirma que dentro del vestuario "sabemos lo que nos jugamos" y considera clave para superar la eliminatoria mantener el estilo que han mostrado desde la llegada de Pacheta. "Nosotros tenemos una idea fija de juego y seguro que el míster no la va a cambiar, aunque juguemos a domicilio. Vamos a seguir teniendo mucha presencia arriba, presionando al rival, jugando por banda y con una gran fuerza defensiva." Y cuando se le ha preguntado qué era más importante si no encajar goles o marcar, también lo tiene claro: "Ambas cosas. Es importante mantener la portería a cero, pero, también, tener pegada arriba. Es importante no encajar porque arriba tenemos mucho potencial. Además hay que aprovechar las faltas, los corners, las jugadas de estrategia....Ha llegado el play-off y esto es lo que vale".

En ese sentido, el jugador madrileño recuerda que "ahora nos jugamos todo y nos vamos a dejar la piel por la afición para ascender. Cuando fichamos por el Elche sabíamos que veníamos para estos seis partidos. Tenemos unas ganas tremendas de lograr el ascenso y vamos a darlo todo. El equipo está entrenando con mucha intensidad y como se entrena luego se juega. Eso demuestra que estamos frescos y preparados y ese es el camino a seguir".

Provencio no tienes dudas de que "somos el equipo a batir. Ya lo dije al principio de temporada. Queríamos quedar primeros, pero, por circunstancias, no se ha podido conseguir. Ahora se han corregido cosas y estamos en una línea ascendente y queda refrendarlo en el play-off. Con Pacheta hemos mejorado y tenemos que ir a ganar siempre y a muerte desde le minuto uno".

Sobre el Murcia ha comentado que "si nos guiamos por la Liga, ellos son un equipo más defensivo que busca no encajar goles y sorprender a la contra. Pero en el play-off los partidos son distintos. Nosotros tenemos que salir a por el partido, a pasarlos por encima y utilizar nuestras armas, proque tenemos jugadores para ganar y pasar la eliminatoria. Creo que no hay favorito porque es una eliminatoria a doble partido en la que los errores los puedes pagar caros proque no hay vuelta atrás. Nosotros estamos en una buena trayectoria y si nosotros estamos bien, vamos a pasar la eliminatoria. Creo en este equipo y lo vamos a conseguir"