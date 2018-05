Javier Tebas: Un enemigo común

Sensaciones opuestas provocan en la parroquia ilicitana los futbolistas pimentoneros David Sánchez y Charlie.

Elche y Murcia se volverán a ver las caras en un terreno de juego en la primera eliminatoria del «play-off» de ascenso a Segunda. Dos clubes amigos que no querían encontrarse en dicho trance porque deseaban competir la próxima campaña en Segunda que incluso cuentan con un enemigo común: Javier Tebas. Ambas entidades fueron descendidas de categoría por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el Elche de Primera a Segunda, mientras que el del Murcia fue de Segunda a Segunda B.

No guardan un buen recuerdo del máximo dirigente de LaLiga, ya que entienden que se cometió una auténtica cacicada con ellos y ambas aficiones lo tienen en sus agendas como enemigo número uno. Tebas siempre estará en la cabeza del aficionado de a pie de ambos equipos como aquel que metió en el pozo del fútbol español a sus respectivas entidades. Es decir, persona non grata a cien kilómetros de la Nueva Condomina y del Martínez Valero.



De todo, como en botica

Además, en ambas plantillas hay muchas caras conocidas. En el bando pimentonero lleva la manija del equipo el veterano David Sánchez. El centrocampista sevillano todavía es recordado en los mentideros franjiverdes por su sospechosa ausencia en aquel decisivo Elche-Granada que dejó a los franjiverdes con la miel en los labios y llevó a los nazarís a la máxima categoría del fútbol español.

El jugador andaluz era una pieza clave en aquel Elche y era utilizado por el entonces técnico del Elche, José Bordalás, como revulsivo en las segundas partes.

El centrocampista sevillano era el primer recambio cuando la situación se ponía cuesta arriba y su sociedad con el goleador Ángel había sido clave en las remontadas que el Elche había realizado en la segunda vuelta del campeonato y que llevaron al equipo a jugar la promoción de ascenso junto con Celta, Valladolid y Granada.

El preparador franjiverde señaló en la rueda de Prensa, posterior al encuentro frente al conjunto granadino, que su ausencia había sido por una «decisión técnica». Sin duda alguna, una versión para salir del paso, máxime cuando luego se informó desde el club, en las horas previas al duelo ante el conjunto nazarí, sobre las cinco de la tarde, de que fue sorprendido en la habitación del hotel Milenio con una persona, que dijo ser su representante y que se llama Rafael Zurro. Por una cosa o por otra, David Sánchez salió por la puerta de atrás y la afición franjiverde no le guarda un buen recuerdo. No ocurre lo mismo con Charlie. El actual central del Murcia, que llegó en el mercado invernal del Granada, jugó en el Ilicitano durante la temporada 2013-2014, en Segunda B, y tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en Primera, ya que Fran Escribá lo hizo debutar ante el Espanyol (2-1), el 5 de octubre de 2013. Luego, jugaría otro encuentro en Los Cármenes frente al Granada (1-0). En ambos encuentros fue titular. Al finalizar esa campaña se marchó al Alcorcón. Esta temporada Jorge Cordero habló con el Granada para traerlo cedido, ya que no entraba en los planes de José Luis Oltra, pero al final no se concretó la operación.



Murcianos, en el exilio

En las filas franjiverdes están futbolistas murcianos como Tekio y Gonzalo Verdú, además de Javi Flores, que militó en el Murcia en la campaña 2014-15. El central cartagenero jugó con los departamentales el «play-off» la pasada campaña y se quedó a las puertas de la gloria, mientras que Tekio subió con el UCAM Murcia en la 2015-2016. Para ambos jugadores será una eliminatoria cargada de emotividad.

Tampoco se puede olvidar a franjiverdes como el meta José Juan, ex del Ciudad de Murcia, y otros como Manuel Sánchez (La Hoya y UCAM), Collantes (Cartagena y UCAM) y Josan (La Hoya y UCAM). Todos ellos también han conocido desde la cercanía estos duelos entre Elche y Murcia, y estarán preparados para una batalla futbolística de la que hay que salir vivos para seguir aspirando al ascenso a Segunda División. Va a ser una eliminatoria de recuerdos.