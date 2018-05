El Elche obtiene la suspensión cautelar de la devolución de los 4,1 millones a Bruselas

El Tribunal General de la Unión Europea ha estimado su solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación por la que se le reclama el pago de 4,1 millones de euros y el Elche no será abogado a abonar esa cantidad como se ha exigido a Hércules y Valencia, a los que se les denegó la cautelar. "Es un auténtico notición para el Elche", reconocía a este periódico Diego García antes de confesar que "todavía estoy leyendo el auto que acabamos de recibir".

En él, según Alicante Plaza "la Comisión no motivó suficientemente su decisión a la hora de determinar la existencia de una ayuda de Estado, puesto que incluyó al Elche en la categoría de empresas con peor calificación crediticia, sin tener en cuenta que, aparte de las acciones del club, la Fundación Elche había constituido en favor del IVF una hipoteca sobre una finca de seis hectáreas", al tiempo que aprecia "el requisito de la urgencia, debido a los riesgos que pesan sobre su viabilidad financiera".

El ponente señala que "el club alicantino no está en condiciones de pagar la cantidad reclamada en concepto de ayuda de Estado, además de que parece haber un riesgo previsible de que, si la ayuda debiera recuperarse inmediatamente, el Elche tendría que pedir su liquidación".