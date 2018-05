El Elche conocerá su primer rival en el "play-off" a las 16.30 horas

El Elche CF conocerá esta tarde, a partir de las 16.30 horas, su primer rival en la promoción de ascenso que arrancará el próximo fin de semana. Fuenlabrada, Real Sociedad B y Real Murcia están en su bombo.

El medio oficial de la RFEF ofrecerá en directo con señal desde las 16:15h este trascendental evento que arrancará quince minutos después con el sorteo de la fase de ascenso de Segunda B a Segunda División y la las eliminatorias por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español.

A las 16:30 horas arrancará el sorteo de la fase de ascenso de 2ªB a Segunda División y media hora después el de Tercera a la categoría de bronce

A las 17:00 horas está previsto que arranque a su vez el sorteo de la fase de ascenso de Tercera a Segunda División B con 72 clubes en liza de los 18 grupos que componen la categoría.

Como en los últimos años, el sorteo emparejará por un lado a los campeones de grupo, quienes se jugarán el ascenso en un duelo directo a doble partido, mientras que segundos, terceros y cuartos clasificados deberán superar un total de tres eliminatorias si quieren lograr el ansiado ascenso.

Sin preferencias

El Elche, que terminó ayer la Liga regular como tercero, se medirá en la primera eliminatoria a Fuenlabrada, Real Sociedad B o Real Murcia, que han quedado en identidad posición en los resto de grupos de Segunda B. En el sorteo se conocerá el orden de los partidos A partir de ahí, el consejo de administración del Elche decidirá los precios de las entradas para esta fase de la competición

Análisis de los rivales

FUENLABRADA

Un líder indiscutible que se vino abajo

El Fuenlabrada ha ofrecido dos caras a lo largo de la temporada. De ser el líder indiscutible del Grupo I en la primera vuelta del campeonato a entrar en una dinámica negativa que les hizo temer por el play off. Diez partidos sin perder llevó a la directiva a buscar un cambio a inicios del mes de abril. Antonio Calderón era despedido y Eloy Jiménez, exfranjiverde, tomaba la alternativa. No ha encontrado la regularidad, pero finalmente ha salvado el puesto en el play off. Armando, Quero, Hugo Fraile y Pol están, con pasado franjiverde, están en susn filas.



REAL SOCIENDAD

Un filial de lo más interesante

Con un gran final de temporada han conseguido acabar la temporada en la tercera posición del Grupo II. Llegan en una gran racha de resultados. En las últimas quince jornadas solo han perdido un partido, concretamente ante el Mirandés, el líder del grupo. Cuenta con un buen equipo, con jugadores interesantes sobre todo en el centro del campo, de hecho Guevara y Capilla ya han jugado varios partidos con el primer equipo. Su línea más floja es la defensa.

REAL MURCIA

Un histórico con dudas

El Real Murcia llega al "play-off" consciente de que la historia le permite ser temido por sus rivales. De todas formas, durante toda la campaña se ha mostrado muy irregular y terminó la Liga con una derrota ante un equipo, el Linense que no ganaba desde el 11 de febrero. Sus sensaciones no son buenas a siete días del arrancar lo bueno.