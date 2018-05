Redru y el canterano se estrenan y Primi tendrá su primera oportunidad

?El once inicial que presente el Elche en Olot tendrá numerosas novedades pensando ya en la promoción de ascenso. Además de Manuel Sánchez, que tiene que cumplir un partido de sanción por cinco tarjetas amarillas; y del lesionado Corozo; Pacheta ha dejado fuera de la lista a Iván Sánchez y a Jony, que tiene cuatro cartulinas y en caso de ver una se perderían el estreno de la promoción; a Josan, que ya está recuperado de sus molestias musculares, pero no se le quiere forzar; y a Gonzalo Verdú, a quien le ha querido dar descanso después de una temporada en la que ha jugado casi todos los minutos. El choque será especial para Javi López y para Redru, el lateral izquierdo que ha llegado cedido por el Betis tras la lesión de Edu Albacar, quienes debutarán con la camiseta franjiverde. Además, Primi tendrá la oportunidad de jugar sus primeros minutos desde la llegada de Pacheta al banquillo. Un lesión y el buen momento de Verdú y Neyder le han cerrado la puesta. Guille Vallejo continuará en la portería. Iván Calero ocupará la banda derecha y Zotko acompañará a Primi en el centro de la zaga. Provencio cogerá ritmo para el «play-off», Lolo Plá tendrá la opción de reivindicarse y Benja volverá a probar en la banda derecha.