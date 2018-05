Pacheta dice estar «expectante» ante su primera promoción de ascenso a Segunda

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche, admitió ayer estar «expectante» ante su primera promoción de ascenso a Segunda. No pudo llegar a ella en equipos de postín como Oviedo, Cartagena y Hércules y, a partir de la próxima semana, va a tener la oportunidad de hacerlo con el Elche. «Lo he buscado con cuatro equipos y ahora me llega en el mejor momento de mi vida porque soy más maduro y tengo más capacidad de análisis en la toma de decisiones. No sé como definir mi estado de excitación», explicó el técnico, quien confesó que prefiere en la primera ronda «un equipo hecho de verdad y no un filial para que haya más ambiente de fútbol. Si te coge el día bueno un filial te parte, porque son muy buenos, pero si no están tan bien, tienes posibilidades. Los otros equipos son más homogéneos y más fiables».

El burgalés se mostró contrario a la presencia de filiales en la promoción de ascenso, ya que en su opinión «hay que sacarlos del fútbol profesional. Soy un amante del fútbol formativo, pero no pintan nada aquí».

Finalmente, de cara al encuentro de mañana en Olot (18 horas), con el que se dice adiós a la Liga regular, José Rojo, Pacheta valoró ayer más la importancia de acabar la competición liguera «ganando y con buenas sensaciones», que la posición final del Elche, actualmente segundo en el grupo III de Segunda B, si bien admitió que le gustaría conservar esta plaza para disputar el partido de vuelta como local en la primera eliminatoria.