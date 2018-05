El Ilicitano se juega la permanencia

El primer equipo del Elche no se, prácticamente, nada en Olot, pero el que sí que tiene mucho en juego es el filial. El Ilicitano necesita ganar mañana domingo (18 horas), en el estadio Martínez Valero al Eldense para asegurar la permanencia en Tercera División.

El conjunto del Fidel Martínez ocupa el quinto lugar por la cola en el grupo VI y descienden cuatro. Recambios Colon (25 puntos) y Borriol (26) está ya descendidos, pero el Buñol (38), Almazora (39) e Ilicitano (39), incluso el Paiporta (40) no tienen todavía la salvación asegurada.

Todos los encuentros de la última jornada se disputan mañana domingo a las 18 horas. El filial franjiverde ganando no tendrá ningún problema. Pero su rival, el Eldense aún tiene posibilidades de clasificarse para la promoción, aunque depende de que La Nucía no le gane al Torre Levante, que no se juega nada. Parece improbable que los nucieros, que entrena el extécnico franjiverde César Ferrando fallen en su propio fuedo, pero los de Elda no lo van a poner fácil y querrán apurar sus posibilidades.

Por su parte, el Paiporta lo tiene encarrilado y además, se mide al colista y ya descendido Recambios Colón, por lo que, tampoco, debe tener problemas. A partir de ahí entran las cábalas. El Almazora recibe al Villarreal C, que no tiene nada en juego y, además, son dos conjuntos castellonenses, por lo que lo normal es que gane el Almazora. Por su parte, el Buñol juega en casa frente al Rayo Ibense, que también tiendo todo hecho, por lo que lo más probable es una victoria del Buñol. Ante esta situación, el Ilicitano, que tiene el gol-average ganado con el Almazora y perdido con el Buñol, está obligado a vencer para evitar problemas.

Va a ser una tarde de muchos nervios y de muchos contactos para conocer cómo se va desarrollando los partidos con los equipos implicados.