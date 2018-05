Los 17 de Pacheta

Edu Albacar viaja como asistente y el juvenil Javi López apunta a un once inicial muy renovado.

Pacheta, técnico del Elche, tiró ayer del refranero castellano y confesó, tras el encuentro frente al Hércules, que «Dios está por delante de los santos», cuando se lo preguntó si iba a utilizar a jugadores del filial en Olot, en el último partido de la Liga, teniendo en cuenta que Ilicitano se juega el domingo la permanencia en Tercera. Luego, con el paso de la semana, el preparador burgalés ha ido bajando la rotundidad de su discurso y ayer reconoció que «me llevo a 17 futbolistas», además de a Edu Albacar, que anunció su retirada hace una semana.

De todos los canteranos «sólo me voy a llevar al juvenil Javi López. Edu Albacar irá, pero como asistente. Quiero que siga con los futbolistas. Que el Ilicitano juegue un partido importante es una de las causas de no llevarme a nadie del filial. Hay que tomar una decisión coherente», confesó el preparador de Salas de los Infantes antes de apuntar que ve al juvenil orilano Javi López para actuar desde el inicio. «Todavía no está decidido. Se ha ganado el respeto de sus compañeros y lo veo preparado para jugar. El equipo le ha admitido. Está dando muestras de madurez y confianza. Tenemos un vacío claro en los mediocentros y mediapuntas y le necesitamos».

A su juicio, el «niño», así es como lo denomina Pacheta, «es un jugador moderno. Aunque sea pequeño, es agresivo, y entiende el juego tanto fuera como dentro del campo. Vamos a ver qué hace compitiendo. Mi sensación es que no le va a pesar. Porque le vamos a rodear de buenos jugadores. Nos ha demostrado que es espabilado».

El técnico confirmó que hará varios cambios en su alineación para reservar jugadores, aunque garantizó que formará un equipo «reconocible y con mucho gol». En ese once pueden estar mañana Guille Vallejo; Iván Calero, Zotko, Primi, Redru; Neyder o Provencio, Javi López; Benja, Nino, Lolo Plá; y Sory Kaba.

Josan, Jony Ñíguez, Iván Sánchez y Gonzalo Verdú, además del sancionado Manuel Sánchez se quedan en casa.