Raúl Garrido teme el mal estado del terreno de juego por las lluvias

Raúl Garrido, entrenador del Olot, confía en que la ilusión y el compromiso del equipo sean suficientes para ganar el Elche este domingo y mantenerse a la Segunda División B. Garrido indicó que por ahora lo que más le preocupa es el terreno de juego, el cual ha sufrido una semana continuada de lluvias y está previsto que el sábado, 24 horas antes del partido, llueva con intensidad. También pidió que la afición acompañe al equipo y confió en que el domingo a las 18 horas el estadio esté lleno.

En cuanto al resto de los elementos que rodean el partido más trascendental del Olot en años, Garrido se mostró tranquilo y convencido de que sus hombres lo harán bien y superarán el Elche. Apuntó que el equipo «está preparado física, táctica y mentalmente», que en los últimos partidos han demostrado «suficiente madurez para superar momentos de tensión» y que las bajas no son significativas.

Preguntado por las primas a terceros, respondió que siempre ha habido, sin embargo, según él, «cuando alguien se juega su orgullo, su pasión, su futuro y el compromiso con su gente, por muchas primas que haya porque algo no pase, pasa por que el compromiso con los demás y con uno mismo es muy superior a cualquier prima ». El Olot pugna con el Llagostera, el Baleares, el Formentera y el Saguntino para evitar dos plazas de descenso directo a Tercera y una, como mal menor, que obliga a jugar una eliminatoria para evitar bajar de categoría.

Garrido señaló la necesidad «de marcar primero y pronto» para demostrar la voluntad de victoria del equipo y apuntó que el rival debe notar que «vamos a todas y no estamos para tonterías». Terminó diciendo que han hecho lo que hacen en cualquier semana de la temporada, porque para conseguir unos objetivos normales debe estar dentro de la normalidad.

«Es una situación de tensión, porque la responsabilidad de mantener este club, donde se merece, nos responsabiliza. Estamos en tensión a la espera de que la permanencia del club en Segunda B se produzca al tiempo tenemos mucha confianza. Estamos preparados y convencidos y con esta ilusión saldremos el domingo en el campo », apuntó. Preguntado por qué le inquieta del Elche, el rival del domingo, que se jugará conservar su segunda posición, y que hace 10 partidos que no pierde, destacó que «es mejor no centrarse en ellos, porque no sabemos lo harán. Lo importante es que nosotros sabemos cómo tenemos que salir ».

Los garrotxins tendrán la baja de Micaló, sancionado por acumulación de tarjetas. Preguntado Garrido por el aspecto emocional de una final como la del domingo, detalló que «ya hace diferentes semanas que decimos que lo importante es gestionar las emociones y que en esta situación de tensión y de mucha igualdad yo creo que la equipo que esté más tranquilo y más sereno y que estas emociones las lleve más controladas, conseguirá su objetivo. En el último partido que jugamos en casa, lo hicimos y sí que es verdad que hubo minutos de nervios, pero al final hicimos de equipo maduro ». El entrenador, a pesar de la amenaza de mal tiempo, insistió en la importancia de llenar el campo.