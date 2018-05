Pacheta: "Vamos a Olot a ganar y el que no salga a tope, lo pagará"

Pacheta, entrenador del Elche, explica que el once que va a poner el domingo en Olot "es reconocible y con mucho gol" y avanza que el futbolista que "no salga a tope, lo pagará. Habrá algunos que llamarán a la puerta para el play-off". Vamos a ir a ganar. Pase lo que pase nosotros no somos los culpables de que un equipo descienda y eso lo quiero dejar claro. Los objetivos se consiguen en 38 jornadas".

El preparador burgalés se va a llevar a 17 jugadores y no va a tocar al filial que se juega el domingo la permanencia. Josan, Jony, Iván Sánchez, Gonzalo Verdú y el sancionado Manuel Sánchez se quedarán en casa. "Sólo me voy a llevar al juvenil Javi López. Edu Albacar irá, pero como asistente. Quiero que siga con los futbolistas. Que el Ilicitano juegue un partido importante es una de las causas de no llevarme a nadie del filial. Hay que tomar una decisión coherente", ha remarcado antes de apuntar que ve a Javi López para jugar desde el inicio. "Todavía no está decidido. Se ha ganado el respeto de sus compañeros y lo veo preparado para jugar. El equipo le ha admitido. Está dando muestras de madurez y confianza. Tenemos un vacío claro en los mediocentros y mediapuntas y le necesitamos".

Finalmente, Pacheta ha dejado claro que "para mí es importante acabar ganando. O por lo menos, con muy buenas sensaciones. Me gustaría ser segundos, porque te permite jugar la prórroga en casa. ¿Desventajas? El gol fuera de casa vale doble, aunque prefiero jugar la vuelta como local".