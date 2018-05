Josan está preparado para jugar la fase de ascenso

La plantilla del Elche ha realizado, esta mañana en el Anexo durante una hora, el penúltimo entrenamiento de la semana de cara al encuentro del domingo en Olot (18 horas). Pacheta, técnico franjiverde, ha seguido insistiendo en la intensidad y pretende que nadie baje los brazos en el último duelo liguero a pesar de que el once que pondrá en liza tendrá muchas novedades con relación al que empató hace una semana con el Hércules. Destacar la presencia con el grupo de Josan, ya recuperado de sus dolencias musculares. Incluso ha intervenido en el partido realizado al final. No obstante, el crevillentino se perderá el duelo en Olot y estará para empezar en condiciones el "play-off". No se le quiere forzar.

El equipo entrenará mañana a puerta cerrada en el Martínez Valero y, a continuación, el técnico dará a conocer la lista de elegidos para desplazarse a tierras catalanas para disputar el último partido de Liga. La expedición franjiverde viajará en autobús el sábado, después del último entrenamiento de la semana, con salida a las 11.45 horas desde el Hotel Milenio. La llegada está prevista a las 20.30 horas al Hotel Riu Fluvia, donde cenará y pernoctará. El domingo, día de partido, plantilla y cuerpo técnico se dirigirán al campo de juego a las 16.25 horas y regresarán a tierras ilicitanas a la conclusión del encuentro.