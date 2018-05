El central Primi debutará en Olot con Pacheta

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche CF, no tiene previsto regalar nada al Olot el domingo (18 horas) en un duelo en el que pretende mantener la segunda plaza del grupo III de la Segunda División B. El preparador burgalés tiene en mente realizar varios cambios en su once inicial con el fin de dar descanso a futbolistas que arrastran diversos problemas físicos o que acumulan muchos minutos de juego y se les quiere reservar para que lleguen frescos a la fase decisiva de la temporada.

No viajarán, además del sancionado Manuel Sánchez, Jony e Iván Sánchez, que con cuatro cartulinas, no van a participar para evitar ver la quinta y perderse el primer encuentro del «play-off».

A esta lista se une también Josan. El extremo crevillentino arrastra unas molestias en el abductor, que le van a impedir jugar en tierras catalanas. Ya se perdió el duelo ante el Hércules por dicho motivo. No se quieren correr ningún tipo de riesgos y está trabajando con el readaptador para llegar en buenas condiciones físicas al duelo de la próxima semana. Además, el central Gonzalo Verdú también tiene muchas posibilidades de quedarse también en tierra ya que lleva acumulados muchos minutos y se desea que llegue fresco a la promoción de ascenso a Segunda.





Un buen equipo

No obstante, de cara al encuentro del domingo en Olot, Pacheta ensayó ayer con un once titular muy competitivo y con jugadores que van a saltar al campo a demostrar a su técnico que pueden tener un sitio en el once.

El meta burgalés Guille Vallejo seguirá, una jornada más, bajo los palos, tras debutar en Liga el pasado domingo frente al Hércules.

Por delante de él estará una línea formada por Iván Calero, Primi, Zotko y el recién llegado Redru, como lateral izquierdo. Sería el debut del canterano Primi con el técnico franjiverde.

En la medular parece seguro el concurso del juvenil Javi López, mientras que Provencio o Neyder, en una posición más avanzada, será su acompañante.

Benja seguirá, como en la segunda parte frente al Hércules, jugando pegado a la banda derecha, mientras que Lolo Plá, otra novedad, lo hará en la izquierda.

Los jugadores más adelantados del Elche en Olot serán Nino y Sory Kaba.