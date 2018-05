Tomás Domenes, nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche

Tomás Domenes ha sido elegido nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche tras las votaciones que han tenido lugar esta noche después de la asamblea general que han celebrado en el Martínez Valero los representantes de los distintos grupos de animación de la entidad ilicitana. Tras dos años de mandato, Edgar Juan Pascual, que también se presentaba a la reelección, ha dado el relevo a Domenes, que ha conseguido 11 de los 16 votos posibles.

Domenes Arenas (Gor -Granada-, 28-11-1962) cuenta como vicepresidente con Ismael Ruiz; Mario Paya ejercerá de secretario; y Rubén Nortes hará funciones de tesorero. Su objetivo "es lograr la paz social entre los seguidores franjiverdes". El nuevo presidente ha declarado que "tras haber salido nuestra candidatura como la más votada, no puedo dejar de dar las gracias a los que han confiado en nosotros y decir que me llena de ilusión". Seguidamente ha señalado: "Procuraremos no defraudar a nadie, ya estoy deseoso de poder empezar a desarrollar nuestras ideas y hacer que la Federación vuelva a ser numerosa y participativa, y ayudarnos a impulsar a nuestro Elche a lo más alto y que disfrutemos de un buen ambiente cada día en cada partido!".

El dirigente quiere aprovechar la ocasión para "hacer un llamamiento a toda la afición para que el domingo acuda el Martínez Valero a apoyar al Ilicitano que se juega la permanencia y necesita el apoyo de todos".