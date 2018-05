Pacheta tiene todos a su disposición salvo a Josan

La plantilla del Elche ha entrenado esta mañana en el Martínez Valero con la mirada puesta en el duelo del domingo ante el Olot (18 horas) en el que luchará por la victoria y con ella mantener la segunda plaza en la tabla dentro del grupo III de la Segunda División B. Pacheta cuenta con todos sus jugadores salvo con Edu Albacar y Corozo. Tampoco ha estado en la dinámica del grupo Josan, con unas molestias en el abductor, que le van a impedir jugar en tierras catalanas. Ya se perdió el duelo ante el Hércules por dicho motivo. Con el extremo crevillentino no se quieren correr ningún tipo de riesgos y está trabajando con el readaptador..

Entre las muchas probaturas que ha hecho el técnico de cara a configuar el once del domingo en Olot ha destacado uno, que tiene muchos visos de ser el elegido, formado por Guille Vallejo; Iván Calero, Primi, Zotko, Redru; Provencio, Javi López; Benja, Nino, Lolo Plá; y Sory Kaba. Todo apunta a que el juvenil Javi López tendrá su oportunidad. No viajarán, además del sancionado Manuel Sánchez, Jony e Iván Sánchez, que con cuatro cartulinas, no van a participar para evitar ver la quinta y perderse el primer encuentro del "play-off".