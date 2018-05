Neyder: "Si nos relajamos en Olot nos pasarán por encima"

Neyder Lozano ha confesado esta mañana en la sala de Prensa del Martínez Valero que "el equipo está pensando en el partido del domingo, como si fuera ya del play-off. Respetando al rival y con la idea de sumar los tres puntos. Nosotros somos un equipo grande y salimos siempre a ganar y a estar en lo más alto de la tabla". Recuerda el colombiano que "estamos trabajando igual y seguimos con la misma actitud y creciendo en el aspecto colectivo. Está claro que no hay tanta presión, pero todos los que salgan lo harán con la intención de ganar porque es nuestro trabajo y este es el Elche, un equipo grande. Si vamos relajados nos pasarán por encima y para eso no entrenamos".

Neyder reconoce que "preferiría jugar el segundo partido en casa en la liguilla, por nuestra gente y por sentirnos arropados en el Martínez Valero. Pero en una liguilla todos quieren subir y son complicados".

El central ve al equipo confiado en lograr su objetivo pero "siempre desde la humildad y con los pies en el suelo".

Asume el jugador franjiverde que "sabemos lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. Contamos con jugadores veteranos que han vivido muchos momentos así. Pero si no hacemos las cosas bien, sabemos que nos iremos a las primeras de cambio. Trabajamos con la certeza y humildad de que si no haces las cosas bien, no tienes otra oportunidad como en la Liga regular. Si lo haces mal, vas fuera".