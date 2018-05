Redru: "Vengo a ayudar a ascender al Elche"

Carlos Redruello, conocido futbolísticamente como "Redru" ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Elche. El lateral izquierdo llega cedido por el Betis hasta final de temporada para completar una posición que se había quedado "coja" después de la lesión de Edu Albacar.

El director deportivo, Jorge Cordero, que ha ejercido como maestro de ceremonias, ha explicado que no existe ninguna cláusula por la cual el joven jugador puede continuar en caso de ascenso, aunque ha señalado que en las conversaciones que mantuvo con Serra Ferrer se comentó, verbalmente, la posibilidad de continuase la temporada que viene, en caso de que el conjunto ilicitano esté en Segunda División.

"Redru" ha agradecido al club, a Cordero, y al director de comunicación, Antonio Chaves, que está ejerciendo de lazarillo en su periodo de aclimatación a la ciudad, todo el apoyo que está recibiendo en estos primeros días como jugador franjiverde. El nuevo lateral izquierdo del Elche ha asegurado que cuando se le planteó la posibilidade de venir "no me lo pensé y he venido para ayudar a lograr el objetivo del ascenso. En el Betis Deportivo ya teníamos la temporada hecha y acepté".

El futbolista sevillano se ha definido como "un jugador de equipo, muy fuerte en velocidad y potencia, de calidad voy bien y me falta mejorar un poco la táctica". Redru ha disputado esta temporada 31 partidos con el Betis B, ha marcado un gol y llegó a debutar con el primer equipo en un partido de Copa frente al Cádiz.

El nuevo jugador del Elche ha tenido la posibilidad de hablar con los exfranjiverdes Fabián Ruiz y Liberto Beltrán. "Me comentaron que aquí se vive muy bien, que es un gran club y, tras los primeros días, les tengo que dar la razón". Redru asegura que no se va a conformar en ser mero comparsa y que va a luchar por el puesto con Manu. "Para estar de vacaciones, me hubiera quedado en Sevilla. Voy a dar todo en cada entrenamiento. Si el club ha confiando en mí, no creo que sea para tenerme apartado y para no jugar. Voy a dar todo para ayudar a ascender y, luego, será el míster quien decide quien debe jugar".

El jugador cedido por el Betis ha tenido la oportunidad de medirse a rivales que puede encontrarse el Elche en las eliminatorias por el ascenso como el Marbella, Murcia, Cartagena, Extramadura. De todos ello, preferiría no medirse al cuadro extremeño. "Aunque haya tenido varios entrenadores, ahora tiene uno nuevo y le puede venir bien. Además, arriba tiene jugadores de gran nivel".

A pesar de ello, Redru destaca el potencial del Elche, de su afición y de su estadio. "Es cierto que hay que pasar tres eliminatorias para ascender, pero el resto de equipos, también, lo van a tener difícil. Además, con el estadio que tenemos, a los rivales que vengan se le tienen que hacer largos los partidos".