"En el play-off es fundamental la solidez defensiva"

El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, se ha pronunciado esta mañana, aprovechando la presentación oficial del lateral izquierdo Redru, que llega cedido del Betis, para hablar de la promoción de ascenso, de los posibles rivales que le puede tocar al conjunto ilicitano y de como hay que afrontar este tipo de partidos.

El máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano ha considerado "fundamental" la "solidez defensiva". "Que no nos hagan goles en muy importante. Tenemos que intentar que los rivales no nos generen ocasiones de gol, porque nosotros, con la gente que tenemos arriba, siempre vamos a tener oportunidades. Por ello, la solidez defensiva es fundamental y la estamos teniendo en los últimos partidos".

En cuanto a los posibles rivales que puedan salir del bombo en el sorteo del lunes y sobre que le gusta más si ser segundo, para enfrentarse a un cuarto, o ser tercero, ha indicado que "una vez que no podemos ser primero, el camino que tenemos en las eliminatorias es el largo y, por ello, me da igual ser segundo que tercero. Nada me garantiza que jugando la vuelta en casa vayamos a ascender y mi última experiencia (Cádiz) es negativa. Lo único que me interesa en estos momentos es que el equipo esté física y anímicamente al 200% en el play-off. Hay opiniones para todos los gustos, pero si empatas 0-0 en el partido de ida en casa, en la vuelta puede haber una prórroga en la que el que el equipo que juega fuera tiene ventaja porque dispone de media hora más en la que los goles valen doble. Me da igual ser segundo o tercero, ahora estamos pensando en ir el domingo a Olot a competir y a intentar ganar, como siempre".

Cordero tampoco tiene predilección por ningún rival, tanto que deseo como que quiera evitar. "Una vez salga del sorteo, me toque quien me toque, vamos a tratar a todos los rivales por igual, tengan más potencial, menos, sean filiales o no. Vamos a tratar igual al Fuenlabrada, al Extremadura o al Rápido de Bouzas, porque, si se han clasificado, ha sido por algo. Todos serán difíciles y sólo les podremos ganar si estamos al cien por cien. Respetamos a todos los equipos, se llame como se llame. Todos son peligrosos por una cosa o por otra. Toque el que toque, de lo que nos tenemos que preocupar es de nosotros"

Por último, el director deportivo franjiverde también se ha referido a la posibilidad de algún jugador del filial vaya el domingo con el primer equipo, a pesar de que el Ilicitano se juegan la permanencia. "El míster está dándole vueltas a todo. El filial tiene un partido importantísimo y queremos que gane. Los jugadores que más participación tienen en los entrenamientos con el primer equipo no están siendo titulares en el Ilicitano. Por lo tanto, no va a haber ningún problema".