Diego García pide a la LFP que regule la situación de los filiales

Diego García, presidente del Elche, ha afirmado, en declaraciones a EFE, que es necesario un cambio de reglamentación para que los equipos filiales no puedan lograr el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional.

El equipo ilicitano, clasificado para la fase de ascenso a Segunda División, podría encontrarse en las eliminatorias a alguno de los filiales e, incluso, ser apeado por uno de ellos que no tiene opción de subir al haber descendido su club nodriza, como es el caso del Fabril.

"Algo hay que hacer para el futuro, porque en cierta forma me parece una competencia desleal", dijo García, quien recordó que el resto de clubes están en desventaja con los filiales en cuanto a las medidas de aforo de los estadios o el volumen de los salarios.

"No sé si lo oportuno es crear una competición solo para ellos, pero está claro que esta situación actual no puede prolongarse. Hay un vacío legal. Podría ser como en la Copa del Rey, que los filiales, pese a lograr la clasificación por sus méritos en la Liga, no participan, pasando el turno al siguiente en la tabla", explicó.

El presidente del Elche pidió a LaLiga que se plantee "¿qué le interesa más?, si tener filiales sin demasiada atención mediática y de espectadores o a equipos de grandes ciudades como Santander, Elche, Alicante o Murcia en su competición".

García también se preguntó "¿qué pasará? si un filial es capaz de eliminar a un equipo y, posteriormente, se confirma que no puede ascender por el descenso o el no ascenso de su primer equipo. ¿Quién sube entonces? ¿El último al que eliminó en su camino? ¿Y por qué no el primero o el segundo? No es lógico conocer esta situación a posteriori, por lo que es necesario regular su presencia?, sentenció.