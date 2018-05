Pacheta premia al meta burgalés por su profesionalidad y su trabajo diario.

José Rojo, Pacheta, ha utilizado a 21 jugadores en los diez encuentros que lleva al frente del Elche en su deseo de que todo el mundo esté involucrado en su proyecto encaminado a llevar al equipo a Segunda. El meta Guille Vallejo ha sido el último en llegar, después de que Lolo Plá se estrenara una jornada antes frente al Lleida. El emeritense salió al campo en lugar de Collantes en el minuto 79.

Todavía no se han estrenado, el lesionado Corozo, además de Primi, que no ha disfrutado de ningún minuto con el preparador burgalés. El central canterano podría jugar el domingo en Olot en el último partido de Liga. En el lado contrario se encuentra Gonzalo Verdú, que ha disputado todos los minutos posibles desde que llegó Pacheta, 900.

Hasta el derbi, José Juan también era fijo en los esquemas del técnico, pero, a falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, el preparador franjiverde decidió premiar al meta burgalés, que ha estado toda la campaña trabajando fuerte en la sombra, a pesar de que los tres entrenadores que ha tenido el equipo han situado bajo los palos al cancerbero gallego. Ha sido siempre un gran profesional y nunca ha puesto una mala cara. En Navidad contó con ofertas para irse a otros equipos, pero optó por seguir. Llegó con el propósito de subir con el Elche y desea colaborar en dicho objetivo.

Guille, que está cedido de la Cultural Leonesa, se estrenó en la Liga con el Elche frente al Hércules (1-1) el domingo en el estadio Martínez Valero. Ya había jugado los encuentros de Copa del Rey ante Badalona (90 minutos), Hércules (46) y Atlético de Madrid (90).

Desde el pasado mes de octubre, en el partido en el Wanda Metropolitano, no se había vestido de corto. «Estoy contento con mi actuación y creo que he respondido bien», reconocía el meta burgalés antes de declarar que «sabía desde el sábado que iba a ser titular en el derbi».

Todo apunta a que el próximo domingo, en el último partido de Liga ante el Olot, también estará bajo los palos. «No sé si seguiré en el once, pero entreno cada día para jugar. Llevo toda la temporada preparado para ello y lo he demostrado en la Copa del Rey. Si me da la titularidad estaré super contento. Si no, a dar guerra como hasta ahora», dice.



Sueña con el ascenso

El domingo, frente al Hércules, tuvo una tarde bastante tranquila y en el gol estaba vendido. Adivinó un lanzamiento de falta a la escuadra de Chechu. «El Hércules contó con más uys que otra cosa, no llegaban con claridad. Al final apretaron pero tenemos un bloque defensivo espectacular», explicó.

Sobre la segunda plaza que ahora ocupa el Elche en la tabla, Vallejo apuntó que «no esperábamos que el Villarreal perdiera» y tiene claro que irán a ganar a Olot. El equipo catalán «se juega la temporada, pero nosotros también. Queremos quedar lo más arriba posible, y aunque haya rotaciones hay compañeros que están preparados para dar el máximo y competir».

Guille ve al equipo capacitado para luchar por el ascenso a Segunda. «Estamos en una línea ascendente desde que llegó Pacheta. Tenemos seguridad defensiva y arriba vamos como aviones. Confío en este Elche. Hay que pasar tres eliminatorias pero somos capaces de ello», sentencia.