"Con Pacheta tenemos seguridad defensiva y arriba vamos como aviones"

El meta Guille Vallejo se estrenó en la Liga con el Elche frente al Hércules (1-1) el domingo en el estadio Martínez Valero. Ya había jugado los encuentros de Copa del Rey ante Badalona (90 minutos), Hércules (46) y Atlético de Madrid (90). Desde el pasado mes de octubre, en el partido en el Wanda Metropolitano, no se había vestido de corto. "Estoy contento con mi actuación y creo que he respondido bien", reconocía el meta burgalés antes de declarar que "sabía desde el sábado que iba a ser titular en el derbi".

Todo apunta a que el próximo domingo, en el último partido de Liga ante el Olot, también estará bajo los palos. "No sé si seguiré, entreno cada día para jugar. Llevo toda la temporada preparado para ello y lo he demostrado en Copa. Si me da la titularidad super contento. Si no, a dar guerra como hasta ahora".

El domingo tuvo una tarde bastante tranquila y en el gol estaba vendido. Adivinó un lanzamiento de falta a la escuadra de Chechu. "El Hércules contó con más uys que otra cosa, no llegaban con claridad. Al final apretaron pero tenemos un bloque defensivo espectacular", explicó.

Sobre la segunda plaza que ahora ocupa el Elche en la tabla, Vallejo apuntó que "no esperábamos que el Villarreal perdiera" y tiene claro que irán a ganar a Olot. El equipo catalán "se juega la temporada, pero nosotros también. Queremos quedar lo más arriba posible, y aunque haya rotaciones hay compañeros que están preparados para dar el máximo y competir".

Guille ve al equipo capacitado para luchar por el ascenso. "Estamos en una línea ascendente desde que llegó Pacheta. Tenemos seguridad defensiva y arriba vamos como aviones. Confío en este Elche. Hay que pasar tres eliminatorias pero somos capaces de ello".

Finalmente no quiso dar pistas sobre la jugada que tiene ensayada con Benja, de la que habló Pacheta en la sala de Prensa tras el duelo ante el Hércules. "No la voy a decir, obviamente porque puede salir otro día", sentenció.