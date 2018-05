Pacto de no agresión en el derbi

Un punto para cada equipo y tan amigos. El duelo Elche-Hércules terminó con empate a uno. La pizarra estuvo presente en los dos goles. Jony adelantó a los franjiverdes en el minuto 42 y empató Samuel en el 65 en sendas jugadas trabajadas en el laboratorio de ambos equipos. Un ilicitano y un alicantino pusieron el picante de un derbi sin alma en la que pareció existir un pacto de no agresión. Los franjiverdes hicieron varias probaturas de cara a la hora de la verdad y perdieron, mientras que a los alicantinos les faltó esa chispa que ya no tienen desde hace tiempo. Con el punto, el Elche alcanza la segunda plaza ya que el Villarreal B ha perdido en su feudo con el Peralada.

Un gol de Jony, en el minuto 42, a la salida de córner botado por Collantes desde la izquierda, decantó el derbi del lado franjiverde tras una primera parte en la que hubo intensidad en ambos equipos, pero faltó fútbol cuando el balón llegaba a la línea de tres cuartos, a la zona de la verdad. El Hércules trató de llevar el control y buscó a Chechu y a Juli, pero pocas veces los encontró. Navarrete hizo una buena labor en la recuperación. Mientras tanto, el Elche no pareció meterle la quinta marcha al encuentro mirando de reojo al "play-off". Le valió esa velocidad para irse al descanso con ventaja en el marcador con una jugada de estrategia en la que la defensa blanquiazul se fijó en Gonzalo Verdú y apareció el ilicitano Jony para batir a Falcón a quemarropa. La pizarra les enseñó el camino del triunfo a los de Pacheta.

Tras el descanso, la tónica del partido no cambió, el Elche parecía tener más cerca el segundo gol, pero, a raíz de la sustitución de Manuel Sánchez, que dejó su puesto a Zotko, en el minuto 62. Gonzalo Verdú adelantó su posición a la medular y el equipo ilicitano pareció perder el orden. Además, en el 65, llegó el gol del empate de Samuel y el Hércules se rearmó sicológicamente e incluso creyó en dar la sorpresa. No obstante, siguió siendo un equipo sin mordiente adelante. Además, en los dos últimos minutos, Sory Kaba contó con dos grandes ocasiones para sentenciar el duelo, pero no estuvo acertado delante de Falcón. Justo reparto de puntos en un partido que terminó con ambos equipos contentos. Al final del partido, Pacheta afirmó que el gol anulado a Manu, en el minuto 51, no era fuera de juego. También pidió un penalti a su favor por un empujón a Jony cuando iba a rematar un balón puesto por Javi Flores.