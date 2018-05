Una imagen vale más que mil palabras y ver en el banquillo de los acusados, en la mañana de ayer, a los expresidentes del Elche José Sepulcre y Juan Anguix, y al que fuera director general del club ilicitano, Antonio Rocamora, resultó un fiel reflejo de lo que ha sido la historia de la entidad franjiverde en los últimos años y que terminó con el club en Segunda División por impago y al borde de la quiebra económica. Lo que estaba llamado a ser uno de los momentos más brillantes de la historia del Elche se fue al garete por la mala gestión de sus dirigentes. Como consecuencia de ello, el equipo milita en Segunda B y trata de regresar a la categoría de plata como balón de oxígeno para conseguir su supervivencia.

La judicialización del club del Martínez Valero ha llegado tan lejos que la mayoría de los dirigentes que han estado en los mandatos de Diego García, Juan Anguix y José Sepulcre, deberán sentarse delante de un juez y explicar en las próximas semanas cuál fue su gestión.

Ayer comenzaron, en el Juzgado de lo Mercantil número 3, las vistas orales para ver si el concurso de acreedores del Elche CF SAD es declarado como culpable. Los primeros en acudir a la Ciudad de la Justicia fueron Sepulcre, Anguix y Rocamora. Diego García, que estaba citado para ayer, lo hará el 18 de mayo, así como Javier Vidal, Tomás Alvarado y Manuel Rocamora, que por falta de tiempo no pudieron entrar el viernes delante del juez.

Tanto Sepulcre como Anguix y Rocamora se sometieron a una maratoniana sesión de declaraciones que no dejó tiempo para el resto de testigos que estaban citados por el juez.

Tan solo, al final de la tarde, accedió Juan Carlos Ramírez, que apenas estuvo media hora y dejó claro que nada tenía que ver con el concurso de acreedores porque ya no estaba en el club. Insistió en que su gran fallo fue prestar tanto dinero al Elche y que renunció a una parte de la deuda que tenía con la entidad ilicitana.

En las respuestas de los que acudieron ayer al Juzgado, pocas novedades, sino es la de culpar al de al lado de todo el desastre provocado alrededor del Elche que terminó con el descenso administrativo del club a Segunda División.

Sepulcre insistió en señalar como culpable a la exalcaldesa Mercedes Alonso y a Juan Anguix, que tomó su relevo dentro del club. Insistió en la idea de que con él en el cargo nunca el Elche hubiera descendido y que antes de su dimisión tenía apalabrad0 un acuerdo con una mercantil para que le financiara las cantidades que se necesitaban. Justificó finalmente que en 2013 nadie del consejo pidió acceder a un proceso concursal.

Por su parte, Antonio Rocamora recordó los mismos planteamientos que Sepulcre y culpó de todos los males a Anguix, así como del descenso administrativo del Elche.

Por su parte, Anguix argumentó que el club lo llevaban Sepulcre y Alvarado y que no estaba al día de las decisiones que se tomaban en la entidad. Ya en la presidencia, el empresario valenciano dijo tener un acuerdo con un fondo de inversión siempre que LaLiga le asegurara la continuidad en Primera, pero Javier Tebas siempre se lo negó. No aclaró el tema del aval y los pagarés de UBS ante el fiscal, que le insistió en que no eran buenos.