Pacheta: "Los derbis nunca son descafeinados"

José Rojo, Pacheta, ha dejado claro que "ningún derbi puede ser calificado de descafeinado" porque a su juicio este tipo de partidos "son de una rivalidad alta" y tiene claro que los dos equipos "vamos a salir con el cuchillo entre los dientes. Son tres puntos muy importantes para pasar una semana agradable". El burgalés insiste en la idea de que "el respeto a la afición está por encima de todo. Debemos dar lo mejor para que la gente se vaya orgullosa y te ovacionen".

Pacheta no se fía de este partido porque a su juicio el Hércules es un buen equipo. "Si miras la plantilla, es muy potente y equilibrada, con velocidad. ¿Por qué no está en play-off? Porque sólo entran cuatro y hay equipos que lo hacen mejor que tú. Tenemos que prever que el rival no se adueñe del balón y te lleve adonde quiere. Si lo hace, tiene demasiadas alternativas para hacerte daño. Va a venir herido".

El técnico franjiverde, que apareció en la sala de Prensa con el informe que le han pasado del Hércules, avanzó que "voy a realizar cambios" con el fin de dosificar esfuerzos y no descartó que Guille Vallejo sea el portero. De todas maneras, dejó claro que "el equipo va a ser duro y muy competitivo. Nosotros vamos a ir a ganar".