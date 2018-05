¡Hasta luego, Edu!

El catalán ya se ha ganado un sitio importante en la historia del club.

«Nunca hubiera imaginado cuando me llamó Bordalás, en 2010, que estaría aquí después de ocho años, y con todo lo que he conseguido». Así se expresaba ayer Edu Albacar en el momento de su despedida como futbolista del Elche antes de recordar que «aquel primer año fue muy bueno, rozando el ascenso. Conseguimos enganchar a una afición dormida y logramos dos años después el ascenso. Cuando uno consigue su sueño desde pequeño, tiene mucho que agradecer».

Albacar reconoció que supo que se había acabado su trayectoria en el momento en el que se lesionó durante el partido disputado ante el Mallorca, el pasado mes de abril. «Lo adelanta todo», reconoció el catalán, antes de afirmar que, «en ese mismo instante, supe que me iba a impedir jugar. Cuando me lesioné, entré al vestuario muy jodido porque soy consciente de que es mi última jugada. Me dicen que tengo el isquio rasgado y son cuatro meses. Debería operarme, pero no lo voy a hacer, no quiero pasar otra vez por el quirófano». No obstante, reconoció que «ya tenía meditada la retirada, porque aunque la cabeza decía una cosa, el cuerpo dice basta y hay que ser honesto. Me voy jodido por el momento, porque no era el que yo esperaba».

Albacar, de 38 años, quien estuvo acompañado en su despedida por sus compañeros de la plantilla, empleados y dirigentes del club, se emocionó durante varios momentos de la rueda de Prensa.

«Me duele muchísimo dejar el equipo así, pero voy a estar con mis compañeros y el cuerpo técnico hasta el final desde fuera. Es una decisión dura, pero meditada», relató el ya exfutbolista, quien bromeó al señalar que esta despedida «es la definitiva», en alusión a la anterior ocasión, en agosto de 2015, en la que anunció que colgaba las botas.

Albacar dio las «gracias» a todas las personas que ha conocido en el Elche durante los ocho años en los que ha estado en la entidad, y dijo abandonar el fútbol sin tener «ninguna espina clavada».

Albacar desveló que, a partir de ahora, estará junto al entrenador, José Rojo, Pacheta, en el día a día, para «empujar al equipo al objetivo del ascenso».

El hasta ahora lateral tiene un año más de contrato con el Elche, aunque vinculado a la dirección deportiva, si bien aparcó su continuidad hasta conocer en qué categoría militará el equipo.

La despedida estuvo acompañada de un vídeo en el que se repasaron sus mejores momentos en el Elche, desde la firma de su contrato al ascenso, pasando por muchos de los goles que le han convertido en el defensa más realizador de la historia de la entidad. Finalmente, Edu Albacar agradeció al Elche haberle permitido conseguir todos sus sueños como futbolista y admitió que sus ocho años en la entidad «se me han pasado rápido». Los héroes, y Albacar lo es dentro del blanquiverdismo, nunca se van, porque se convierten en mitos y forman parte de la historia de un club como el Elche, que ya es leyenda. ¡Hasta luego, Edu!