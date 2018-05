El Elche negocia la cesión del bético Redru para reforzar el lateral izquierdo

Estadio Deportivo ha publicado que el lateral Carlos Redruello, Redru, va a llegar cedido al Elche hasta el final de la presente temporada para cubrir la baja que deja Edu Albacar y hacer la competencia a Manu. El lateral izquierdo seguiría una campaña más en la escuadra ilicitana en el caso de ascenso a Segunda División. Fuentes del club franjiverde aseguran que la operación está muy cerca de cerrarse y que llega con ficha de sub 23. En breve puede hacerse oficial su contratación

Redru debutó esta temporada con el primer equipo del Betis en la ida de la eliminatoria de Copa contra el Cádiz (victoria por 1-2) y ha sido titular habitual en el Betis Deportivo a las órdenes de José Juan Romero. En Sevilla se recuerda que en el equipo ilicitano también completó su formación como cedido Fabián, que esta temporada se ha consagrado como uno de los mejores centrocampistas de LaLiga.

Pacheta va a contar con Redru y Manu para el lateral izquierdo, un puesto en el que comenzaron la Liga Peris, Adrián Giménez y el citado Edu Albacar. Ninguno de ellos está ya en la plantilla.