Edu Albacar dice adiós entre lágrimas

Un emocionado Edu Albacar, acompañado en su despedida por Jorge Cordero

Un emocionado Edu Albacar, acompañado en su despedida por Jorge Cordero ANTONIO AMORÓS

Edu Albacar ha dicho adiós de forma "definitiva al fútbol". En la rueda de Prensa de su despedida, celebrada en el Martínez Valero, ha confesado que "es una decisión dura y complicada, pero muy meditada". Ha reconocido que "la lesión frente al Mallorca lo adelanta todo y en ese mismo instante supe que me iba a impedir jugar. Sabía que era mi última jugada". No obstante, reconoce que "ya tenía meditada la retirada, porque aunque la cabeza decía una cosa, el cuerpo dice basta y hay que ser honesto".

El lateral catalán ha confesado, muy emocionado y con alguna lágrima cayendo de sus ojos, que "me duele dejar al equipo así, pero voy a estar con mis compañeros hasta el final y seguiré ayudando al equipo desde fuera. Incluso tengo previsto viajar a Olot como uno más". Luego, pasará a la secretaría técnica.

En los años que ha estado en el club, que "han pasado muy rápidos", ha conocido "a mucha gente y todos son importantes para mí".

Jorge Cordero, director general, ha agradecido a Edu Albacar "todo lo que ha hecho por este Elche" y aunque deja el fútbol en el terreno de juego "tiene mucho que hacer para que el club regrese a Segunda porque puede ayudar al técnico, compañeros... cuento con él para todo lo que necesite".

El hasta ahora capitán franjiverde ha estado acompañado en la sala de Prensa por la totalidad de la plantilla y cuerpo técnico, además de amigos y empleados del club ilicitano. No han faltado a la cita los expresidentes Juan Serrano y Diego Quiles y el exconsejero José Alberola.

Tras las palabras de Edu Albacar se ha emitido un vídeo en el que se ha hecho un resumen de muchos de los goles que ha marcado en su trayectoria con el Elche, además de fotos de sus siete años como futbolista franjiverde.