Nino: "Jugar contra el Hércules siempre es especial y bonito"

Nino abrió frente al Lledia el camino de la victoria que permitió al Elche clasificarse, de forma matemática, para la promoción de ascenso a Segunda División. El delantero franjiverde volvió a marcar después de algún tiempo y se ha situado, con once dianas, por detrás de Benja, que lleva 12; y por delante de Sory Kaba, que acumula diez. "Tenía ganas de volver a marcar. Sory me dejó muy bien el balón, el bote me vino un poco alto, pero conseguir enganchar bien el disparo y la pelota entró. Al abrir el marcador, eso le dio al equipo tranquilidad".

El futbolista almeriense destaca el buen momento en el que se encuentra el conjunto ilicitano. "El equipo va más. Teníamos la posibilidad de clasificarnos matemáticamente para el play-off y lo conseguimos. Ahora toca continuar en la misma línea porque llega el momento decisivo que todos estamos esperando.

Nino recuerda que quedan los dos encuentros de liga regular y los seis de las eliminatoria para lograr el objetivo de retornar al Elche a Segunda División. "Esa es la realidad. Cuando comenzó la temporada nos quedaban 36 partidos y ahora ocho. Pero hay que seguir pensando partido a partido y continuar paso a paso. Ahora mismo, el equipo está en un momento positivo y está en el mejor momento de la temporada".

Después de su vuelta al Elche tras su etapa en el Levante, Tenerife y Osasuna, Nino va a tener este próximo domingo (18 horas) la oportunidad de volver a jugar un derbi contra el Hércules en el estadio Martínez Valero y sabe, mejor que nadie, lo que significa este partido para la afición franjiverde. "Siempre es bonito y especial jugar un derbi. Habrá que prepararlo de forma especial durante la semana para darle una alegría a nuestro seguidores".

El goleador del conjunto ilicitano destaca los 9.041 espectadores que se dieron cita en el choque frente al Hércules y está convencido de que el domingo frente al Hércules se va a superar esa cifra y se va a batir el récord de asistencia al coliseo franjiverde de la presente temporada. "Seguro que contra el Hércules se va a superar esa cifra y van a venir muchos aficionados. Eso es positivo porque empieza ya la realidad que todos queríamos, en la que nos jugamos la habichuelas. Por ello, quiero dar las gracias a la afición por su apoyo en el encuentro frente al Lleida y les animo a seguir apoyando porque entre todos vamos a luchar por lograr lo queremos".