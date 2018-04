El filial quiere sentenciar la permanencia

El Ilicitano tiene este martes, a partir de las 12 de la mañana, en el estadio Martínez Valero, con entrada gratuita, un partido que puede ser definitivo en la lucha agónica que ha tenido a lo largo de la temporada por conseguir la permanencia en Tercera División.

El filial recibe a La Roda, uno de los filiales del Villarreal, que no juega nada, ya que no tiene opciones de llegar a los puestos de promoción de ascenso y tampoco peligra su salvación. El conjunto franjiverde ha experimentado una importante mejoría desde la llegada de Fidel Martínez al banquillo en sustitución de David Bascuñana. El técnico de la casa logró salvar al Juvenil A en División de Honor y, ahora, ha ganado los partidos que ha disputado con el Ilicitano.

Para el choque de este martes son bajas los lesionados Kiko Pomares, Fran Martínez, que la semana pasada pasó por el quirófano y estará dos meses de baja; y Edu Latorre. Por su parte, Ismael Benktib, Leomar Pinto y Samba, que han estado con dinámica del primer equipo volverán a jugar con el filial al que están ayudando en esta recta final de campaña.

A falta de dos jornadas para finalizar la Liga en el grupo VI de Tercera División, Recambios Colón (25 puntos) y Borriol (26) ya están descendido. Ahora queda asignar las otras dos plazas que, en estos momentos, ocupan Almazora (36) y Paiporta (37). El Buñol ocupa el puesto de promoción de permanencia, con 38, mientras que el Ilicitano suma 39. Un triunfo dejaría la salvación virtualmente asegurada, ya que el filial se colocaría con 42 puntos y la próxima jornada hay un enfrentamiento directo entre el Paiporta, con el que el conjunto de Fidel Martínez tiene el gol-average ganado; y el Buñol, con el que lo tiene perdido.

En caso de no ganar, habría dos oportunidades más en las dos últimas jornadas en las que el Ilicitano tiene que visitar al Rayo Ibense, que ya no se juega nada, y despedir la Liga en casa con el Eldense, que está apurando sus opciones de clasificarse para el play off de ascenso. No obstante, los chavales del cuadro franjiverde quieren vencer este martes y dejar de hacer cábalas y de sufrir.

Desde el club ilicitano han realizado un llamamiento a la afición para que apoyen a los jóvenes jugadores del filial en esta jornada festiva del martes 1 de mayo, Día del Trabajador, y en el que los niños tampoco tienen colegio. Por ello, se espera una buena asistencia de público en el Martínez Valero, como ocurrió en el último envite del filial.