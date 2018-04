Albadalejo: «Nos falta una victoria sonada en Liga y el Martínez Valero es el mejor escenario»

El entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, tiene claro que su equipo debe dar la campanada en el estadio Martínez Valero para seguir con fundadas opciones de clasificarse para la promoción de ascenso. El preparador del conjunto catalán asegura que esta temporada es «la más complicada de la historia del grupo III para entrar en el play-off. Nunca había visto tan buenos equipos con tan buenos jugadores y hay una extrema igualdad», señala.

El técnico del cuadro ilerdense afirma que sus futbolistas no tienen «más presión» por saber lo que tienen en juego y no quiere «hacer matemáticas». «Una vez saltas al campo no hay que pensar en lo que nos jugamos, sino en ganar y el Martínez Valero es el mejor escenario para lograr la victoria sonada», comenta.

Albadalejo indica que «cuando quieres conseguir grandes cosas, toca, en algún momento, un triunfo que dé la diferencia. Y el campo del Elche es propicio para ello. Sabemos que es un partido muy difícil, pero hemos demostrado sobradamente que podemos competir en todos los estadios. Hemos conseguido victorias importantes, como en Anoeta en la Copa y nos toca un triunfo sonado en Liga».

El técnico catalán destaca del Elche «su parte ofensiva» y que tiene unas «transiciones y un balón parado muy buenos». Además recuerda que «desde la llegada de Pacheta no han perdido». Por ello, su intención es «no saltarse el guión, ni arriesgar más de lo que toca. Nos enfrentamos a un rival que exige mucho a nivel defensivo».