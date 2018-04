"El Martínez Valero es el escenario ideal para lograr una victoria sonada"

El entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, tiene claro que su equipo tiene que dar la campananda mañana en el estadio Martínez Valero para seguir con fundadas opciones de clasificarse para el play off de ascenso. El preparador del conjunto catalán asegura que esta temporada es "la más complicada para entrar en el play-off de la historia del Grupo III de Segunda B. Nunca había visto tan buenos equipos con tan buenos jugadores y hay una extrema igualdad".

Los ilerdenses son quintos en la clasificación a dos puntos del Cornellà, que, en estos momentos ocupa la última plaza que da derecho a disputar la promoción de ascenso. El técnico del rival de Elche afirma que sus futbolistas no tienen "más presión" por saber lo que tienen en juego y no quiere "hacer matemáticas". "Una vez saltas al campo no hay que pensar en lo que nos jugamos, sino en ganar y el Martínez Valero es el mejor escenario para lograr la victoria sonada".

Albadalejo señala que "cuando quieres conseguir grandes cosas, toca, en algún momento, un triunfo que dé la diferencia. Y el campo del Elche es propicio para ello. Sabemos que es un partido muy difícil, pero hemos demostrado sobradamente que podemos competir en todos los estadios. Hemos conseguido victorias importantes, como en Anoeta en Copa. Nos toca la victoria sonada en Liga". A pesar de ello, avisa que "la excitación del choque puede ser perjudicial y te puede llevar a cometer fallos por arriesgar o ser imprudentes que te cuesten la derrota".

Sobre el Elche, el técnico catalán ha destacado su "parte ofensiva" y que tiene unas "transiciones y un balón parado muy buenos". Por ello, su intención es "no saltarse el guion, ni arriesgar más de lo que toca. Nos enfrentamos a un rival que exige mucho a nivel defensivo y no hay que dejar espacios".

Albadalejo también recuerda que el conjunto ilicitano: "tiene delanteros top que pueden decantar los partidos. Cuando vas a buscarle, si pierdes la pelota, te puede hacer mucho daño con dos o tres jugadores descolgados, por lo que hay que atacar muy ordenados. Pueden perdonarte una vez, pero si tiene dos, una la meterán. Aunque no han marcado en sus dos últimos partidos en casa, ha hecho muchos goles, con varias goleadas como local".

Por último, el entrenador del Lleida ha destacado la mejoría del conjunto ilicitano desde la llegada de Pacheta: "ha encajado seis goles, tres en un partido, y lleva seis encuentros sin recibir goles en su campo. Por ello, debemos aprovechar las primeras ocasiones e intentar superarles cuando tengamos la pelota. Si nos ponemos por delante en el marcador, tendremos muchas opciones de ganar, porque no tendrán tantos espacios para contraatacar, y podremos gestionar mejor el partido".